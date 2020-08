Les baixes acaben condemnant el Centre d'Esports (1-0)

Rodatge i agafar sensacions. Un mes després del darrer partit del Centre d'Esports Sabadell davant el FC Barcelona B a la final del 'play-off', l'equip d'Antonio Hidalgo va tornar a disputar un encontre. Aquesta vegada, un amistós davant l'Andorra en el primer dels tres duels de pretemporada programats durant l'estada a les instal·lacions de Royalverd (Les Presses) del conjunt arlequinat.

El duel, a porta tancada, ha servit per agafar rodatge i acumular minuts a les cames per afrontar el repte de la Segona Divisió A. Les nombroses baixes, algunes musculars i d'altres fruit de la Covid-19, ha obligat a Antonio Hidalgo afrontar l'amistós davant els andorrans amb només 11 jugadors del primer equip. D'entrada, el tècnic de Canovelles ha alineat tres cares noves –Diego Fuoli, Víctor García i Pierre Cornud–, tots ells molts actius durant la seva actuació. Precisament, l'ex del Vila-real 'B' ha estat decisiu en aturar un 1x1 que ha evitat l'1 a 0 tot just començar. Durant el primer temps, les ocasions han arribat amb comptagotes i per part del Centre d'Esports, Pierre Cornud, amb un lliure directe, al lateral de la xarxa, ha estat qui ha gaudit de l'ocasió més clara.

A la represa, Hidalgo ha mogut la poca banqueta disponible, donant entrada a Aleix Coch i Jaime Sánchez, en detriment de Grego i Víctor García, a més dels diversos juvenils –Gausachs, Lamela– mentre els de Nacho Calvo han sacsejat la banqueta amb nombrossos canvis.

El guió del partit ha estat calcat al del primer temps i no ha estat fins als darrers minuts que una pèrdua de Boniquet ha permès a Izan situar el definitiu 1 a 0. A les acaballes, Aarón Rey ha tingut l’empat a 1.

