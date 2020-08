Els hotels de Sabadell viuen un agost “molt fluix” i esperen la tardor amb “incertesa”

“Molt fluixa”. Els hotelers de Sabadell no s’atreveixen ni tan sols a precisar una dada d’ocupació durant aquest mes d’agost. Sabadell no és una ciutat turística i el sector viu dels visitants de negocis, d’empresa. A més, es complementa amb els esdeveniments esportius que s’organitzen a la ciutat.

Això fa que el mes amb més ocupació en els establiments de la ciutat habitualment sigui el febrer gràcies a la celebració del Mobile World Capital (MWC) i fins al juny era la temporada alta a Sabadell. Tradicionalment, l’agost no ha estat un mes bo per a la ciutat. En els últims anys, però, els hotels de Sabadell rebien els turistes que no trobaven lloc a Barcelona o que buscaven preus més assequibles.

Amb l’arribada de la Covid, l’MWC es va anul·lar, i la reobertura després del confinament aplicant totes les mesures de seguretat va ser progressiva en els establiments. I l’agost ha arribat, però sense els turistes procedents de Barcelona.

La directora de l’Hotel Catalonia Sabadell, Olga Noriega, confirma que “l’ocupació hotelera a l’agost ha estat fluixa, ja que no hem tingut pràcticament empreses, que és el nostre segment principal, ni turistes”. El director de l’Hotel Urpí, Josep Urpí, ha indicat que s’hi ha allotjat “gent que va de pas”, però ha afegit: “Ha estat molt fluix”.

La situació del Gran Hotel Verdi ha estat excepcional. Durant l’estat d’alarma es va convertir en un centre annex al Taulí per allotjar malalts per la Covid. “El juny ja érem hotel però com que hi havia l’Hotel Catalonia Sabadell obert vam decidir esperar una mica i el 31 de juliol vam tornar a obrir com a hotel salut per allotjar asimptomàtics”, ha indicat el seu director, Jordi Jiménez.

L’arrencada del setembre

Amb aquesta situació, els hotelers esperen l’arrencada del setembre. Noriega ha apuntat que la tardor és una incertesa. “Anirà en funció de com vagi evolucionant el tema de la Covid-19, totes les reserves són més last minute que mai”, ha subratllat. Urpí hi està d’acord: “És complicat, no sabem com arrencaran les empreses el setembre, tant de bo tot vagi el millor possible dins de com de malament es preveu”. En definitiva, les perspectives del sector depenen, com en els últims mesos, del desenvolupament dels rebrots i de l’inici de l’activitat econòmica.

