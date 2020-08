Alex Coch: "Estem fent una pretemporada exprés"

El Centre d'Esports es disposa a afrontar les dues últimes setmanes abans comenci la competició a la Lliga SmartBank. De moment, la pretemporada està sent força atípica, esquitxada pels casos de coronavirus que van afectar treballadors del club, provocant el tancament de les instal·lacions de la Creu Alta i un retard en l'inici dels entrenaments, i també jugadors de la primera plantilla que no van poder participar en l'estada a La Vall d'en Bas. El central tarragoní Aleix Coch admet que "estem fent una pretemporada exprés. És una mica atípic tot plegat, però ens hem d’adaptar, com hem fet els últims mesos. Ara es tracta de treballar l’aspecte físic i que la gent nova s’integri al grup i vagi aprenent els automatismes de l’equip”.

L’Aleix és un dels herois de l’ascens que continua, encara que en el seu cas va haver-hi una mica de suspens. “Abans del play-off no volia saber res de futur. Volia estar tranquil i centrat en el que ens estàvem jugant. Després d’aconseguir l’objectiu no en tenia cap dubte. Millor que aquí no puc estar enlloc”, explica. Sobre la presumpta oferta del Nàstic, diu que “es va parlar més des de fora, però moltes coses no eren certes. Pot ser que el Nàstic tingués interès, però mai vaig rebre cap oferta i, per descomptat, no havia signat res”.

“La il·lusió de debutar”

Aleix Coch i altres companys mai han jugat a la categoria de plata. Ara tindran la seva gran oportunitat. “No ens fa por. Sabem que no tenim experiència en el futbol professional i el nivell d’exigència és molt alt, però ara mateix pot més la il·lusió de debutar a Segona A. Estic convençut que l’aposta del club de donar continuïtat al bloc de l’ascens serà un encert. Vam demostrar un bon nivell futbolístic i tenim l’avantatge que coneixem molt bé els arguments tàctics”, assegura.

Està clar que l’objectiu és la consolidació a la categoria en una temporada llarguíssima, de 42 jornades. “Estem acostumats als reptes llargs, com ja vam demostrar en el play-off. Ens esperen partits durs i tocarà patir, però l’objectiu és arribar als punts necessaris per segellar la permanència”, indica. Una altra motivació per al central tarragoní serà el fet de jugar “en estadis espectaculars. A mi em fa una especial il·lusió fer-ho al camp de l’Espanyol, per l’escenari i davant un club històric que gairebé sempre ha militat a Primera Divisió”. Lamenta, això sí, que en principi els partits seran a porta tancada. “Em sap greu per la nostra afició, que sempre ens ha donat suport, en els moments dolents i els bons. Ara té l’oportunitat de viure de nou el futbol professional i no podrà accedir a l’Estadi. Espero que la situació millori i ens puguem retrobar ben aviat i notar el seu caliu”, exposa Coch.

