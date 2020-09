José Manzanera sobre Gorka Guruzeta: "Hem fitxat un davanter completíssim"

El Sabadell ja té el seu '9'. Gorka Guruzeta es converteix en el fitxatge més mediàtic fins ara per afrontar el retorn al futbol professional. A més, significa una clara aposta de futur de l'àrea esportiva al signar per tres temporades. Això sí, l'Athletic Club va accedir a la rescissió del seu contracte que expirava el 30 de juny del 2021 incloent una clàusula amb opció de recompra en finalitzar les dues primeres temporades. Gorka, que el pròxim 12 de setembre complirà 24 anys, va arribar a Lezama l'estiu del 2014 procedent de l'Antiguoko -club de base d'un també va sortir l'exarlequinat Gaizka Saizar per exemple- i ha militat sempre al filial blanc-i-vermell. Va destacar especialment en la temporada 17/18 quan va marcar 18 gols.

Les seves condicions apuntaven al primer equip i, de fet, va debutar l'agost del 2018 davant la SD Huesca a San Mamés. A partir d'aquí, va compaginar la seva presència al primer equip -ha jugat sis partits de lliga i tres de Copa on va fer un gol al Sevilla- amb el filial. Una greu lesió al genoll va frenar la seva trajectòria l'abril del 2019, però ara està totalment recuperat i així es va demostrar en la revisió mèdica que ha superat aquest mateix dimarts a les instal·lacions de Quirón-Salud. A la tarda, ja s'ha incorporat als entrenaments amb els seus nous companys, inclòs l'altre jugador basc Iker Undabarrena.

Guruzeta va utilitzar el seu perfil de Twitter per acomiadar-se de l'afició de l'Athletic com "un lleó més". El jugador ha volgut donar les gràcies a "l'afició, companys d'equip i tots els treballadors del club" en els seus anys a l'entitat bilbaina.

"Té molts registres"

Publicitat

No ha estat un fitxatge senzill i, de fet, diversos clubs de la categoria de plata havien mostrat interès per ell, cas del Real Oviedo, Tenerife o Fuenlabrada. El director esportiu arlequinat, José Manzanera, ha sabut moure fitxa i es mostrava molt satisfet de l'acord final. "Entra de ple en el perfil de jugador que nosaltres volem, no només esportiu sinó personal. Volem gent amb fam de triomfar, que no sigui un any més a la rutina de Segona A. Als jugadors jo els hi pregunto: 'què esperes de la pròxima temporada?' Vull que sentin el club com a seu i s'impliquin al màxim des del principi. Guruzeta té molt recorregut encara i després de parlar-ho amb el tècnic, president i inversors, vam pensar que valia la pena fer l'esforç de signar per tres anys un futbolista que sense el problema de la seva lesió ara estaria a Primera Divisió. Pot ser una bona inversió de futur".

Sobre les condicions tècniques, Manzanera ho resumeix dient que "es tracta d'un davanter molt completíssim. Domina tots els registres. Pot jugar d'únic '9', acompanyant a un altre davanter, s'associa bé amb els companys, té bona rematada de primera i un notable xut extern". Afegeix que "ningú esperi el típic davanter centre que només remata sinó que ell pot fer una gran feina per l'equip". El director esportiu del Centre d'Esports el seguia des de fa quatre anys i ja el va intentar fitxar en la seva etapa en la secretaria tècnica del Còrdova sense èxit. "Encara que vam haver d'esperar perquè vam acabar més tard la temporada i altres clubs ja havien contactat amb ell, li vam detallar el nostre projecte i també el míster va ser clau explicant-li la manera de jugar de l'equip".

Amb la incorporació de Guruzeta, ara el Sabadell espera conèixer de la Lliga de Futbol Professional el topall salarial definitiu per esprémer les últimes opcions de fitxatges que podrien anar orientats a reforçar el carril dret i la posició de mitja punta. Amb això quedaria tancada la plantilla 20/21. Cal recordar que el debut serà el cap de setmana del 19 i 20 de setembre a Vallecas davant el Rayo Vallecano després de quedar ajornat el partit de la primera jornada contra l'Almeria.

Publicitat