Barraques: quan les lluites ballen

El creixement de les Barraques de Sabadell ha estat tan gran en els darrers anys que, de broma, es podria dir que l’ambient alternatiu ha tornat una nova centralitat. A la ubicació a l’Eix Macià cal afegir el gran escenari de concerts: Macaco, Roba Estesa, Hotel Cochambre, Balkan Paradise Orchestra han estat alguns dels grups que hi han actuat. I l’efecte arrossegament és notori. Segons dades municipals, les nits del 2019 s’hi van aplegar unes 18.000 persones de mitjana (a excepció de la nit de dilluns, quan l’endemà és laborable).

Una altra dada: cada any es produeix una tirada de gots de plàstic reutilitzables (amb els quals estalviar tones de plàstic), que al preu d’1 euro es manté durant tot el cap de setmana. I si fa no fa, la partida sempre s’esgota. L’any passat la tirada va ser de quasi 15.000 unitats. El got porta estampat el lema de cada any (Si no es pot ballar, no és la meva revolució, deia el 2019). I tothom acaba acumulant a casa gots de diversos anys i diverses estètiques.

Uns gots on abocar la cervesa i altres begudes. Per fer-nos una idea, una entitat petita gastarà entre 6 i 7 barrils de birra de tirador, durant els quatre dies de festa. Les més grans poden arribar a vendre entre 20 i 22 barrils sencers. I de vegades passen ensurts: la nit de dilluns de l’any passat (amb la previsió que, sent dilluns, hi hauria molta menys gent) es va fer curt i la cervesa es va exhaurir.

I qui serveix les begudes o munta els entrepans? Els i les voluntàries: en el moment àlgid hi pot arribar a haver fins a 100 persones servint al mateix temps. Les graelles per repartir els torns són, de fet, una icona del moviment. Però hi ha altres torns menys visibles i agraïts que servir cerveses (i convidar-ne a alguna, tots ho hem fet). Els torns de vigilància de matinada (quan tothom dorm). I el muntatge de divendres i desmuntatge final! Els Castellers, Arran, Can Capablanca, Sèpia Verda, la PAHC... I tantes altres! Pau Recio, portaveu de la Comissió de Festes Alternatives de Sabadell, no en té cap dubte: “És una feinada de les entitats”. Quan les lluites socials ballen.

