De la Cruz inicia la segona setmana al Tour amb ganes de ser competitiu

Fa menys de deu dies que David de la Cruz es fracturava l’os sacre a Niça en veure’s involucrat en una caiguda a l’etapa inaugural del Tour de França. La malastrugança colpejava el ciclista del Team Emirates en el retorn a la gran ronda francesa, que el deixava molt tocat, fent perillar, inclús, la seva continuïtat.

David De la Cruz, però, va aconseguir arribar al primer dia de descans d’ahir dilluns després d’una primera setmana molt complicada pel dolor. “Cada dia sento més força, les cames van millorant i ja puc anar a un ritme mitjà-alt. Tinc l’esperança de tornar a estar a un nivell competitiu pròximament i això em motiva”, explicava el ciclista de Campoamor. Unes bones sensacions que permeten minvar notablement el dolor abans d’encetar la segona setmana un cop ja superats els Pirineus i amb Tadej Pogačar, company de De la Cruz, com un dels grans protagonistes. “Estic molt content per la victòria del Tadej. Avui –diumenge– he vist que he fet un salt molt gran cap endavant i espero seguir amb la progressió durant la cursa”, ressaltava De la Cruz.

Publicitat

A partir d’avui, dues etapes per als esprinters que permetran a De la Cruz guanyar temps abans de l’arribada –dijous– de la muntanya i que culminarà diumenge amb l’ascensió al Grand Colombier. Un tríptic a la serralada del Jura, al bell mig dels Alps, que podria permetre al sabadellenc escalar posicions a la classificació general (137è, a +2h 19’ 39”), encapçalada per Primož Roglič. A més, De la Cruz també podria jugar un paper important perquè Pogačar, setè a 44 segons del seu compatriota, pugui pujar al podi o qui sap si vestir-se amb el maillot jaune el pròxim diumenge 20 als Camps Elisis de París.

Publicitat