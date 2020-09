El Museu d’Art exposa il·lustracions del sabadellenc Agustí Masvidal, l’any del centenari del seu naixement

L’exposició compta amb l’aportació del Centre d’Art d’Època Moderna de la Universitat de Lleida (CAEM), que s’ha encarregat de la catalogació exhaustiva de tota la producció artística de l’autor, que permet identificar i dimensionar molt millor l’abast i la importància de la seva producció, tant des d’aspectes històrics o científics, com documentals. La mostra inclou diversos àmbits que il·lustren l’aportació de Masvidal a la cultura sabadellenca per mitjà dels seus dibuixos.

En primer lloc, es pot considerar Masvidal un notari gràfic de Sabadell, per tal com va il·lustrar amb la màxima elegància tècnica i precisió el paisatge urbà, carrers, eixides i llocs emblemàtics de Sabadell. Un segon aspecte que li va interessar i que va deixar plasmat és el Rodal i els seus emplaçaments més significatius, com ara el torrent de Colobrers o els molins del riu Ripoll, però també d’altres indrets, com el parc natural de Sant Llorenç del Munt o elements del romànic del Vallès.

Un tercer aspecte és el dels retrats amb ànima, amics, família, coneguts o desconeguts amb qui casualment compartia un viatge en tren o persones que esperen algú en un carrer van cridar l’atenció de l’artista i els plasmà amb tota la seva expressivitat. D’altra banda, Masvidal també es va interessar pels oficis ja desapareguts. I, finalment, per la botànica il·lustrada per un científic, farmacèutic com era.

Publicitat

Així, va il·lustrar plantes amb gran fidelitat, fet que el va convertir en col·laborador habitual de la secció de botànica de la revista Integral, al mateix temps que mostrava els seus dibuixos de plantes medicinals a l’aparador de la farmàcia, situada a la Rambla.

Activitat divulgadora

Masvidal va il·lustrar diverses publicacions de temàtica local i/o comarcal conjuntament amb altres autors o bé en solitari, sempre amb rigor documental-històric i amb voluntat divulgadora. Destaquen els títols següents: 143 places de Sabadell, De les eixides, Del torrent de la Tosca, Del terme de Sabadell, Els molins del riu Ripoll, Dels carrers de Sabadell, Feines i oficis i tipus populars de Sabadell, El romànic del Vallès i Botànica il·lustrada.

Masvidal fou soci i col·laborador de diverses entitats ciutadanes de caràcter cultural, com la Fundació Bosch i Cardellach, les Agrupacions Professionals Narcís Giralt, l'Agrupació de Pessebristes, els Amics dels Goigs, el Museu de Història de Sabadell o l’Acadèmia de Belles Arts.