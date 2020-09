Emotiu torneig d'homenatge a Encarnació Romero, la mare dels Weisz

"El teu amor maternal infinit ens acompanyarà sempre", és una frase per definir com era Encarnació Romero, coneguda arreu dels pavellons de tennis de taula com la mare Weisz, la mare de set fills, que acompanyada del seu marit Josep, han fet durant anys i anys, milers de quilòmetres per veure i viure totes i cadascuna de les competicions que jugaven sobretot la Mònica i la Montse, les bessones Weisz, el Pere, el Joan i l'Ignasi, sense oblidar la María i la Marta, que els inicis a la dècada dels 80 també van jugar. Una gran família, una família de campions en l'esport i fora de l'esport.

La sala de tennis de taula del Club Natació Sabadell de Can Llong va ser l'escenari d'aquest emotiu Torneig Femení Memorial Encarnació Romero amb la participació de gairebé una trentena de palistes i amb la presència d'altres jugadores que no van poder jugar, però que van ser-hi. També ho van viure en directe les millors amigues de la mare Weisz o els nets i netes com l'Anna Alcaraz i la Ivet Puig, que van participar en el torneig.

La jugadora de Bagà dels Amics de Terrassa, Roser Vilà, es va adjudicar el I Memorial mare Weisz en impostar-se en la final a Mònica Weisz (CN Sabadell) per 2 sets a 1 en la final. Una final arbitrada per Jordi Dinarès. La tercera plaça va ser per Montse Weisz i la quarta posició va ser per la jove promesa Irina Gimeno (Girbau Vic) que en les semifinals va tenir una pilota de partit contra Mònica Weisz. Gimeno va rebre una gran ovació i de ben segur l'Encarnació hauria tingut les paraules per consolar i ajudar una noia de 10 anys, que va estar a prop de la final i de lluitar pel títol del torneig que porta el seu nom. En la consolació, triomf per la benjamina Renata Shypsha, del Cambrils.

Al Club va voler ser-hi Ana Godes, una referent d'aquest esport. La jugadora olímpica a Barcelona '92 i campiona d'Espanya absoluta en nombroses ocasions, no va poder jugar, però sí que va gaudir durant una bona estona de la cita, arbitrant partits on les promeses i veterans competien de tu a tu. També va tenir el seu record per la mare Weisz i la seva família, Maria Serres. La terrassenca, que va ser la primera jugadora que es va inscriure, no va poder jugar, però va enviar un missatge de vídeo molt bonic i emotiu.

