Suspès el sostre de despesa del 2020 als ajuntaments

El ministeri d'Hisenda suspendrà el sostre de despesa aquest any en un nou decret de mesures urgents i permetrà als ajuntaments gastar el seu superàvit. El nou decret que l'executiu impulsarà en les properes setmanes preveu que els ens locals puguin utilitzar el superàvit del 2019 amb l'objectiu de finançar inversions, amb un impacte de 987 milions d'euros.

A més, permetrà acabar l'any 2021 els projectes d'inversions financerament sostenibles iniciats el 2019 i que s'estiguin finançant amb superàvit del 2018. També permetrà utilitzar superàvit del 2019 per finançar despesa aquest any, sempre que es tanqui aquest exercici amb equilibri pressupostari.

D'altra banda i amb caràcter "excepcional", es permetrà a les diputacions fer servir el superàvit de l'any passat per compensar la caiguda d'ingressos en els tributs especials. L'anunci arriba després que la setmana passada el Congrés tombés el decret dels romanents dels ajuntaments. A Sabadell, de fet, en el ple de la setmana passada es va aprovar negar la cessió dels estalvis de la ciutat, amb l'únic vot favorable del PSC i l'oposició de Podem, ERC, Crida, Ciutadans i Junts.

L'executiu espanyol calcula que el nou decret tindrà un impacte de més de 3.000 milions d'euros i inclourà, segons el ministeri, les mesures més "urgents" per als ajuntaments que es van pactar amb la FEMP i que van generar un major "consens". En aquest sentit, suspendrà la regla de despesa per aquest any i prorrogarà l'ús del superàvit del 2019. També permetrà acabar l'any 2021 els projecte d'inversió iniciats el 2019 i finançats amb superàvit del 2018.

En un nota de premsa, l'executiu assegura que és "conscient" del paper dels municipis per abordar la reconstrucció econòmica i lamenta que "la solució aportada per a l'ús dels romanents no s'hagi aprovat". En aquest sentit, Hisenda remarca la seva "disposició" per escoltar les propostes alternatives que facin les formacions polítiques.

D'altra banda, Hisenda també recollirà en el nou decret que les entitats locals amb risc financer puguin pagar els seus deutes amb l'Agència Tributària i la Seguretat Social amb recursos del Fons d'Ordenació. A més, es permetrà a aquests ajuntaments que cancel·lin els seus deutes del Fons per al Finançament de Pagament a Proveïdors a través de préstecs bancaris.

Per a aquells que tinguin problemes de solvència, es preveu la possibilitat de consolidació del deute a curt termini en deute a llarg termini. Les diputacions podran formalitzar préstecs amb aquests ens locals i, a més, destinar el superàvit del 2019 a transferències corrents en favor dels municipis amb problemes.

