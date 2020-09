La nova gespa de la Creu Alta arriba en 23 tràilers des de Càceres

Ja ha arribat. La nova gespa de l'Estadi Nova Creu Alta s'instal·larà entre avui i demà dijous, segons ha confirmat el director general de RoyalVerd, Eudald Morera. Un total de 23 tràilers -9 han arribat avui dimarts i 14 ho faran demà- han transportat els rotllos de gespa des de Càceres, on l'empresa gironina especialitzada en jardineria té un gran centre de producció. Es tracta de vivers que ofereixen diferents tipus de gespa i en el cas del Sabadell s'ha escollit la mateixa opció que, per exemple, s'ha utilitzat aquesta mateixa temporada en els camps del Cartagena o l'Alcorcón, també equips de la Lliga SmartBank.

Una vegada instal·lada, caldrà fer la fase de preparació, molt important perquè arreli i estigui a punt per al primer partit que acollirà la Creu Alta, davant l'Espanyol, el cap de setmana del 4 d'octubre. "El procés segueix els terminis marcats i pensem que tot estarà en perfectes condicions", subratlla Eudald Morera. Cal recordar que no només es canvia la gespa sinó que la remodelació que afecta el terreny de joc s'ha estès al sistema de rec i les banquetes. El cost total de les obres ascendeix a mig milió d'euros i l'Ajuntament s'ha fet càrrec de 330.000 euros. També s'estan fent millores en altres zones com els vestidors, sales per les retransmissions televisives o l'adequació del VAR i mitjans de comunicació.

