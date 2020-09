Els espais de ‘coworking’ resisteixen gràcies als teletreballadors

La crisi de la Covid ha impactat de ple en els espais coworking. La reducció de l’activitat econòmica, el tancament d’empreses i la disminució dels autònoms els va deixar en una situació molt difícil. Com està passant a altres sectors, el cotreball s’ha reinventat a través de dues vies: amb ofertes agressives de captació d’usuaris i amb millora de serveis i garantint les mesures de seguretat. D’aquesta manera, estan aconseguint que tornin una part dels clients que van marxar durant els últims mesos.

A més, el setembre estan veient de nou la llum al final del túnel gràcies al teletreball. D’una banda, hi ha empreses que s’han decidit a utilitzar els espais de coworking perquè no podien adequar les seves oficines als nous requisits de seguretat sanitària o els hi suposava massa despesa. D’altra banda, els professionals que han de continuar teletreballant, però, s’estimen més fer-ho fora de casa.

Aquest és el cas de Happy Works, que està situat a la ronda de Zamenhof des de finals del 2013. “En van marxar molts, però una bona part d’ells ja han tornat”, assegura el gerent d’aquest coworking, Marc Gilberte, que afegeix: “No estem en el millor moment, però tampoc el pitjor”. En tot cas, aquesta empresa ha hagut de fer una inversió “forta” per adaptar els espais. Ha reduït una sala de formació per tenir més espai per als cotreballadors i garantir les distàncies de seguretat. A més, ha millorat les prestacions tecnològiques per facilitar les videoconferències i webinars. Per això, la seva estratègia és augmentar les prestacions i la seguretat, i, per tant, descarta competir amb la rebaixa de les quotes.

A Cèntric, al carrer d’Àngel Guimerà, també intenten competir amb els serveis i els tipus d’espai que ofereixen. Després d’uns mesos durs, el setembre es presenta “esperançador, perquè hi ha més interès”, explica Manel Caballero, el propietari de l’espai. De fet, està rebent trucades de persones a qui l’empresa obliga a fer teletreball, però “fer-ho a casa se’ls fa molt complicat”, assenyala Caballero.

En canvi, CREC, que va obrir fa un any i mig al carrer del Sol, ha apostat per fer una promoció en què ofereix tres mesos gratuïts fins a l’1 de desembre del 2020. “Hem trobat que al setembre hi ha hagut increment de clients”, indica el director de CREC, Carles López. Aquest espai s’ha hagut de “reinventar” amb la flexibilització de les tarifes i dels serveis. Així donen respostes a les empreses que volen combinar el teletreball i el coworking, i que abandonen el seu model tradicional.

Espais tancats

No tots els espais de cotreball han resistit. Després de tres anys, SOM Coworking Sabadell ha tancat. El centre es mantenia obert gràcies a les empreses que duien més temps i aportaven més ingressos. Però a causa de la Covid van tancar. “Per tenir-ho així, ho posem per llogar”, afirma el Xavi, propietari de l’espai.

