La resistència en plena natura

En una de les seves excursions pel Rodal, Santi Prats es va aturar diumenge a la Torre del Canonge. “Ho vaig penjar per saber què havia sigut”, explica sobre la publicació al Facebook de Patrimoni Sabadell.

L’antiga torre, una masia que segons l’Ajuntament data del segle XII i és d’autor desconegut, es troba anant cap a Togores. Està en desús i en un estat de conservació molt pobre, tal com recull la imatge i comenta Prats, perquè “es veu molt destruïda, amb molta vegetació i sense sostre; no s’hi pot ni entrar”. El consistori també explica que només se’n conserva l’estructura i les arcades de pedra a la part de ponent.

L’excursionista creu que fa anys que aquest indret no està mantingut perquè les herbes han guanyat terreny tant a la construcció com als camins que hi ha al seu voltant, transitats pels esportistes.

