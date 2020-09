El Sabadell arrenca a Vallecas amb "l'enorme convicció de competir"

Ara ja va de debò. Només 55 dies després d'aconseguir l'èpic ascens a Marbella, el Sabadell retorna al futbol professional aquest dissabte (21 hores, Gol) al mític estadi de Vallecas per enfrontar-se al Rayo Vallecano, un dels 7 equips que va sumar la victòria -al camp del Mallorca, 0-1- en la primera jornada de la Lliga SmartBank. El conjunt arlequinat no va jugar -el partit contra l'Almeria és un dels ajornats- i buscarà els primers punts de la temporada en un escenari que històricament no ha estat gens propici: un únic triomf en 13 visites i ja fa 62 anys.

Ha estat una pretemporada atípica, pel seu retard en l'inici i els problemes que han patit alguns jugadors, afectats pel coronavirus o petites lesions. Malgrat tot, el tècnic Antonio Hidalgo, que va ser protagonista com a jugador arlequinat en l'última etapa del Sabadell a Segona A i ara debuta com a entrenador a la categoria- manté el seu discurs i demana als seus jugadors que siguin valents. "Sabem de la dificultat i la gran exigència d'aquesta categoria, però tenim jugadors de Segona A perquè s'ho han guanyat i estic convençut que competirem bé durant tota la temporada. Els hi he demanat que surtin amb una convicció enorme i creguin en la nostra idea des del primer minut".

És evident que, a priori, el calendari no estat gaire benèvol i el Rayo Vallecano es presenta com un dels candidats a lluitar a la zona de privilegi. El seu triomf a Palma de la setmana passada així ho sembla confirmar. "Espero un partit molt intens, amb dos equips que volen tenir la iniciativa i jugar a camp contrari. Una de les claus serà no concedir moltes ocasions i aprofitar al màxim les nostres armes", subratlla Hidalgo, qui esperarà a última hora per decidir la convocatòria. Diversos jugadors han patit molèsties durant la setmana i caldrà recórrer al filial i juvenil per completar la convocatòria. Un possible onze podria ser aquest: Mackay; Jaime Sánchez, Aleix Coch, Grego, Josu, Undabarrena, Víctor Garcia, Antonio Romero (o Xavi Boniquet), Guruzeta, Néstor i Héber Pena.

L'anècdota és que els dos tècnics es coneixen prou bé. Andoni Iraola i Antonio Hidalgo van treballar junts en el cos tècnic de l'AEK Larnaka xipriota, l'arlequinat com a segon entrenador. Ara es trobaran com a rivals. "Vam viure una gran experiència i li desitjo el millor a partir de diumenge", ha comentat.

Publicitat

Un aspirant renovat

De Paco Jémez a Andoni Iraola, qui arriba després de fer una gran temporada al Mirandés. La banqueta del Rayo Vallecano ha canviat i també s'ha renovat una plantilla que manté jugadors de gran nivell i experiència, com és el cas de Mario Suárez, Óscar Trejo o Bebé. Curiosament tots tres van començar a la banqueta la primera jornada a Mallorca, juntament amb el porter Dimitrievski, titular indiscutible la temporada anterior. Va ocupar la porteria el jove Miguel Angel Morro (20 anys) i va ser una de les figures del partit. Una altra aposta de joventut és el lateral esquerre Fran García, procedent del Reial Madrid-Castilla. En la zona ofensiva cal destacar el gol d'Alvaro García, la mobilitat i gran xut d'Isi Palazón i la potència del marroquí nacionalitzat francès Qasmi Yacine, un rodar món del futbol que després de moltes temporades a Segona B va fer el salt al futbol professional, primer a l'Elx i ara al Rayo Vallecano.

Vallecas és un dels estadis mítics del futbol espanyol. Per la seva peculiaritat arquitectònica -no hi ha graderia darrere una de les porteries- i el gran ambient que sempre es respira amb el grup d'animació anomenat Els Bukaneros. Els equips grans de Primera, com Barça, Reial Madrid o At. Madrid van patir de valent quan el Rayo es va guanyar a pols el segell de 'matagegants'. Tot això no s'ho trobarà el Sabadell perquè el camp estarà buit.

El duel estarà dirigit pel col·legiat del Comitè tinerfeny, Jesús Daniel Trujillo Suárez, amb Luis Maria Villa al VAR. Amb 37 anys, suma 12 temporades al futbol professional, amb una breu incursió a Primera Divisió entre el 2016 i 2018. Els antecedents amb el Sabadell ofereixen un balanç de 2 victòries arlequinades i 3 derrotes, l'última en la temporada 14/15 al Toralin contra la Ponferradina (3-0). Aquella mateixa temporada també va xiular el Sabadell-Betis (2-3) a la Creu Alta.

Publicitat