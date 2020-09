El retorn del Sabadell serà a Vallecas, un camp on fa 62 anys que no guanya

L'escenari on es produirà el retorn del Sabadell al futbol professional no és gens propici històricament. Només una vegada ha guanyat el conjunt arlequinat a Vallecas i d'això ja fa 62 anys! Va ser la temporada 57/58 gràcies a un gol de Maiques en el minut 58. El Sabadell va acabar segon a la lliga i no va pujar a Primera Divisió pel goal-average en contra davant l'Oviedo. De les 13 visites al feu madrileny, els arlequinats han sortit derrotats en 9 ocasions.

Només es poden rescatar tres empats com a resultats positius. L'últim és el 0-0 de la temporada 90/91 amb José Antonio Naya a la banqueta. En dues ocasions el partit va acabar 2-2: la temporada 81/82 amb regust amarg perquè el Sabadell dominava 0-2 en el minut 86 amb gols d'Ángel i Bio, però una reacció final del Rayo va igualar el marcador. Manuel Polinario, Poli, era el tècnic arlequinat. En el tram final de la nefasta temporada 82/83, un Sabadell ja descendit matemàticament a Segona B va esgarrapar un punt d'orgull a Vallecas. Julià Garcia havia agafat l'equip després de la destitució de Poli, però la reacció va arribar massa tard.

Publicitat

L'última visita a l'estadi madrileny es va produir la temporada 91/92, amb Pepe Martínez d'entrenador i va acabar amb derrota (2-0). El Rayo anava com un coet cap a Primera Divisió amb José Antonio Camacho a la banqueta i jugadors de gran nivell i experiència com Wilfred, Lema Garcia Cortés, el 'Soso' Gallego, Calderón, Pedro Riesco, l'argentí Juan Ramón Comas o el davanter de Costa Rica, Hernán Medford, autor del primer gol després d'una gran jugada personal. Calderón va sentenciar amb el 2-0, deixant sense capacitat de reacció a un Sabadell que va jugar tota la segona meitat amb inferioritat numèrica per l'expulsió d'Arturo. El dissabte el Sabadell torna a Vallecas amb la il·lusió de trencar la dinàmica negativa i aconseguir la segona victòria de la història.

Publicitat