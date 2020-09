No existen galones ni jerarquías, vamos todos a una. Ese grupo al que ahora protejo también es mi família. Era el passat mes d'abril, el coronavirus feia estralls a tot el món i els treballadors de la residència Domus Vi Sabadell Ciutat es van confinar al centre, situat a la carretera de Mollet, 20. Des d'allà, una nit Belén García, del servei hoteler, va escriure una carta en què surten aquestes paraules i que han quedat escrites per sempre a la Lucía, una cabina terapèutica que avui les sabadellenques Isensi i Fundació Fluidra han entregat a la residència.

Els donants van fer una crida a les residències de tota Espanya perquè els enviessin relats de com vivien la pandèmia, i de 25 que van rebre n'han seleccionat dos als quals han fet l'entrega de la càpsula. L'altra ha anat cap a Navarra. El cas de Domus Vi el van seleccionar perquè "d'una forma molt honesta, els treballadors es van implicar de tal manera que anaven tots a l'una per protegir els residents com si fossin la seva pròpia família. Això és preciós i ens va arribar a l'ànima", en paraules del director general d'Isensi, Eduard Segura.

La cabina consisteix en una càpsula dintre la qual seu l'usuari i està pensada per ser un espai de relaxació mentre el professional que la gestiona li pot rentar el cap. Quan el resident s'acomoda a la Lucía pot gaudir d'una experiència d'hidroteràpia multisensorial gràcies al fet que pot triar amb quin color il·luminar-la i quina olor vol que desprengui. Es tracta d'un concepte innovador a tot el món, segons els seus creadors, que ja està donant els primers resultats terapèutics que ara s'estan estudiant. "Els residents es relaxen tant que els cuidadors han trobat que els costa menys vestir-los", ha destacat Eduard Segura.

Durant l'acte de presentació de la cabina, la directora de la residència, Cristina García de la Plaza, ha agraït la donació i ha assegurat que "ens obre moltes possibilitats i és una iniciativa que agraïm perquè és el reconeixement al treball d'uns mesos que per nosaltres han sigut molt durs". Alhora, el director general de la Fundació Fluidra, Xavi Servat, ha explicat que el seu objectiu és ajudar a la societat a través del que coneixen, l'aigua, i que aquesta donació "és un reconeixement al seu esforç i a la seva tasca". La fundació és sòcia inversora d'Isensi i ha permès desenvolupar el projecte.

