Un 90% dels Covid greus tenen seqüeles tres mesos després

Tres mesos després de sortir de l’UCI del Taulí, 9 de cada 10 pacients (89%) mantenen seqüeles a nivell físic. És només un dels resultats preliminars a què ha arribat l’equip liderat per la neuropsicòloga Sol Fernández en l’estudi Recerca Translacional en Fisiopatologia Associada al Malalt Crític amb 56 participants, aproximadament un terç dels pacients que han estat ingressats a l’UCI.

Les principals dolences físiques són la debilitat muscular generalitzada als braços i a les cames, el dolor articular o muscular generalment a tot el cos i la fatiga o l’esgotament. “Com més temps hagin estat ingressats, més gravetat i més edat tenen solen ser els més afectats”, descriu la metgessa rehabilitadora Natàlia Ridao. Segons l’experta, la majoria de patologies són les que ja veuen amb la resta d’ingressats per malalties diferents de la Covid-19, però en aquest cas veu una diferència en el comportament de la malaltia perquè “és més imprevisible saber si l’afectació serà més o menys severa”. Com a part del projecte, els participants reben suport a domicili i pautes d’exercicis per fer a domicili o assisteixen a l’hospital a fer rehabilitació.

Ansietat, depressió o estrès

La Covid-19 també marca a nivell emocional o cognitiu. Destaquen l’ansietat, la depressió o l’estrès posttraumàtic, patologies detectades en la meitat dels pacients al cap d’un mes de sortir de l’UCI i que es mantenen al cap de tres mesos, passant del 51% al 47%. I analitzen també la caiguda de cabell en alguns casos. Alhora, entre els problemes reportats n’hi ha de memòria i de tensió, per part del 17% dels participants a l’estudi al cap de tres mesos de rebre l’alta. El que més preocupa a les persones que han passat per l’UCI és la por al recontagi. “En alguns casos està afectant la seva conducta diària, s’estan aïllant encara més”, subratlla Fernández. A l’estudi hi treballen una desena de persones i compta amb una subvenció de 180.000 euros de l’Institut de Salut Carlos III.

