Ajornada la XXI edició del Ral·li de la Llana

Finalment, demà dissabte 26 de setembre no se celebrarà la XXI edició del Ral·li de la Llana. Després de superar diversos entrebancs, el Motor Club Sabadell no ha pogut superar el darrer, del Servei Català de Trànsit, que no ha concedit el permís necessari per poder disputar la cita automobilística per excel·lència de la ciutat.

En un comunicat adreçat als socis i participants, el comitè organitzador de l'entitat sabadellenca ha anunciat que, tot i plantejar-se suspendre la prova després de rebre un darrer cop "moral i econòmic" no es volen rendir i ja treballen a buscar una nova data a "primers de novembre".

Per últim, el Motor Club ha volgut agrair a proveïdors, patrocinadors i Federació Catalana d'Automobilisme "per creure en nosaltres i lluitar al nostre costat". I amb especial èmfasi "a tots els equips que tenien els seus vehicles per poder competir demà".

