Clima de confiança per afrontar l'estrena a la Nova Creu Alta davant l'Espanyol

Ni el '0 de 6' que assenyala la classificació actual, després de les dues derrotes encaixades a Vallecas i el Visit Estadi Mallorca, ha minvat la moral i confiança del vestidor arlequinat. Antonio Hidalgo i els seus homes són conscients del duríssim inici de lliga i estan satisfets de la rèplica que han donat a dos equips cridats a lluitar a la zona de privilegi en unes condicions que tampoc eren òptimes. La sensació és que el Sabadell encara es troba en pretemporada, encaixant peces en l'engranatge tàctic i omplint el dipòsit de benzina. D'alguna manera està pagant la factura de l'enorme esforç físic i mental que molts jugadors van experimentar al play-off d'ascens i va retardar la tornada a la feina. L'exigent començament del calendari i l'allau de baixes ho han complicat una mica més.

El debut precipitat del nouvingut Juan Ibiza és un bon exemple. Diumenge passat, amb només dues sessions amb els seus nous companys, va estrenar titularitat a Mallorca i va ser una de les notes més positives del partit. La línia defensiva, que havia patit moltíssim a Vallecas, va ser gairebé inexpugnable i va concedir molt poc. De fet, Mackay només va haver d'intervenir dues vegades amb risc i el gol va ser una canonada de Dani Rodríguez des de fora de l'àrea quan els arlequinats jugaven amb 10 per l'expulsió de Pierre Cornud. Aquesta acció seria determinant en el fatídic tram final. Una vegada més, el Sabadell va encaixar en els últims minuts, una circumstància que arrossega de la temporada anterior.

Torna Ángel Martínez

Els arlequinats afronten ara amb màxima il·lusió el que serà el retorn del futbol professional a la Nova Creu Alta, un escenari que també ha patit un notable rentat d'imatge. La remodelació ha afectat la gespa, banquetes i diverses sales per adaptar-se al protocol de la LFP. També es tornarà a jugar un partit a l'Estadi 7 mesos després. L'últim va ser contra el Llagostera l'1 de març. Diumenge que ve (16 hores) el rival serà un històric del futbol estatal com l'Espanyol, el principal candidat a l'ascens amb una plantilla d'enorme potencial.

Significarà un altre examen de màxim nivell per un Sabadell que pot recuperar el capità Ángel Martínez, ja completa la seva sanció. Serà un partit especial per a ell després de fer-se com a jugador al planter del club espanyolista. Caldrà veure l'evolució d'Adri Cuevas per si arriba a temps, però sembla complicat. Mentrestant, a les oficines de la Nova Creu Alta es treballa a contrarellotge per esgotar les opcions del mercat. L'objectiu és reforçar la parcel·la ofensiva amb un o dos davanters. Han aparegut els noms de Dioni (Cultural Leonesa) o el japonès Kagowa (R. Saragossa), però José Manzanera té altres prioritats i tot dependrà de les condicions econòmiques. El Sabadell té poc marge a causa del límit salarial. Tot el contrari que l'Espanyol, que es manté a l'expectativa sobre la possible marxa de jugadors importants com Cabrera o Raúl de Tomás. Dos mons diferents.

