El Sabadell torna a caure als últims minuts a Mallorca (1-0)

Bona imatge sense recompensa. El Sabadell ha tornat a caure en el tram final del partit, aquesta vegada en el minut 85, després de tenir controlat a un Mallorca que ha estat gairebé incapaç de crear perill davant la consistència arlequinada. L'expulsió del lateral Pierre Cornud en el minut 75 també ha estat un factor determinant. El conjunt d'Antonio Hidalgo ha plantat cara a dos rivals de gran nivell, però continua sense puntuar.

Canvis obligats i tècnics. El debut del nouvingut Juan Ibiza a l'eix de la defensa, per suplir la baixa d'Aleix Coch, i la presència del jove Aarón Rey han estat les principals novetats a l'onze d'Antonio Hidalgo. D'altra banda, Óscar Rubio, capità improvisat davant l'absència dels quatre titulars, ha ocupat el carril dret en detriment de Víctor Garcia i el golejador a Vallecas, Juan Hernández, també ha començat a la banqueta. El que no ha canviat ha estat el dibuix tàctic, fidel als tres centrals i dos carrilers llargs, amb Héber Pena per banda esquerra.

Al contrari de què va passar a l'estadi madrileny, el Sabadell gairebé no ha patit gens a la primera meitat. Fins i tot ha gaudit de més possessió i ha controlat el partit davant un Mallorca que s'ha sentit molt incòmode i sense idees per generar situacions de perill. Només un tímid cop de cap de Dani Rodríguez ha fet intervenir Ian Mackay. En canvi, el conjunt arlequinat ha arribat amb més intenció a l'àrea rival. Li ha mancat encert als metres finals. Antonio Romero, Guruzeta i Héber Pena ho han provat, però sense trobar porteria.

La majoria d'accions ofensives han passat pels peus d'un Aarón Rey molt actiu i dinàmic en la seva estrena al futbol professional després de renovar aquesta setmana per un any més. També ha estat positiva l'aportació de Juan Ibiza. Tot i que només suma dues sessions amb els seus nous companys la seva compenetració ha estat absoluta donant més solidesa a la línia defensiva.

Ha canviat el guió a la segona part. El Mallorca, inicialment, ha fet un pas endavant i també ha sortit amb una marxa més. Això s'ha traduït en un domini més intens del conjunt mallorquí i diverses arribades. La més perillosa, però, ha estat un xut llunyà del lateral Sastre que ha aturat Mackay en dos temps. També ha patit el Sabadell en accions a pilota parada. La millor rèplica arlequinada seria un xut d'Óscar Rubio amb un xut molt desviat abans de deixar el seu lloc a Víctor Garcia. Hidalgo ha fet 4 canvis 12 minuts. A més de Víctor, han entrat Néstor, Juan Hernández i Xavi Boniquet per un Undabarrena amb molèsties.

El partit s'ha complicat definitivament en el minut 75 quan Pierre Cornud ha estat expulsat després de veure dues grogues en només 4 minuts. La conseqüència immediata ha estat l'entrada de Josu sent Guruzeta el sacrificat. Ja era una qüestió de supervivència. El mur defensiu arlequinat ha cedit en una canonada de Dani Rodríguez des de fora de l'àrea que ha superat l'estirada de Mackay. Una vegada més, un gol en el tram final condemna als arlequinats. Va passar a Vallecas i ara s'ha repetit al Visit Mallorca Estadi. A la desesperada ho ha intentat el Sabadell i ha tingut alguna opció als peus de Juan Hernández i Víctor, però sense encert. S'ha consumat la segona derrota de la temporada i el Sabadell rebrà l'Espanyol a la Creu Alta sense punts.

Fitxa Tècnica

Mallorca: Manolo Reina; Sastre, Raíllo, Valjent, Oliván, Salva Sevilla, Baba (Stoichkov, m. 78), Dani Rodríguez, Abdón Prats (Àlex Alegria, m. 72), Mboula (Murilo, m. 46) i Lago Júnior (Luka Romero, m. 84).

Sabadell: Mackay; Jaime Sánchez, Juan Ibiza, Grego, Cornud, Undabarrena (Xavi Boniquet, m. 66), Ó. Rubio (Víctor Garcia, m. 66), Antonio Romero, Guruzeta (Josu, m. 76), Aarón Rey (Juan Hernández m. 54) i Héber Pena (Néstor Querol, m. 54).

Àrbitre: Álvaro Moreno Aragón, Comitè andalús. Grogues: Abdón Prats; Mackay, Víctor Garcia i Pierre Cornud (2, vermella en el m. 75).

Gol: 1-0, minut 85: Dani Rodríguez.

Incidències: Estadi Visit Mallorca. Partit jugat a porta tancada.

