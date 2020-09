La setmana de la Gent Gran a Sabadell, en petit format

Són el col·lectiu vulnerable, però també els que han quedat més arraconats des que la crisi del coronavirus s'ha instal·lat a Sabadell. Ho afirma Rosa Maria Mota, presidenta de la Coordinadora de Casals de la gent gran, que denuncia que ha estat "el sector més descuidat". Insisteix en la recuperació de les sales relacionals dels centres cívics de la ciutat i altres activitats pensades per la gent gran.

En aquest sentit, els organitzadors han adaptat les activitats per celebrar la setmana de la Gent Gran, que comença avui mateix. "No es pot fer com abans, però farem tot el que es pugui perquè la gent gran gaudeixi", assegura Mota. Des de fa anys, la primera setmana d'octubre a Sabadell és dedicada a activitats per visibilitzar la importància de la gent de més de 65 anys.

El programa d'activitats contempla una desena d'activitats repartides entre dilluns 28 a dissabte 3 d'octubre, en una aposta per la digitalitació dels continguts, a partir d'un canal de YouTube que es farà públic properament.

En petit comitè

Hi haurà altres activitats presencials. L'ofrena floral, que generalment és un acte massiu, aquest any es farà en petit comité: una persona de cada entitat i no hi haurà aperitiu. També la lectura del manifest serà a partir d'un videoclip que es retrasmetrà per les xarxes socials.

Pel que fa a la resta d'activitats programades de forma presencial, caldrà assistir mitjançant cita prèvia, per controlar aforaments. A banda, la mascareta serà d'ús obligatori i s'hauran de garantir les distàncies de seguretat. Els organitzadors prendran la temperatura a l'entrada de cada acte.

