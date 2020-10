VÍDEO: La gent gran exigeix més mesures de protecció i recuperar les activitats d'oci

La gent gran de Sabadell exigeix a les administracions que incrementin les mesures de protecció, sobretot de cara als col·lectius que es troben en casals i residències, tant per a ells com per al personal que hi treballa. En aquest sentit, també reclamen que es recuperin les propostes d'oci i lleure per donar vida al seu dia a dia.

La petició arriba a través d'un manifest que s'ha fet públic en el marc del Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra aquest dijous, 1 d'octubre, i que s'ha fet a través d'un missatge enregistrat en diferents residències de la ciutat. Aquest any, però, s'ha hagut d'optar per la via telemàtica com a conseqüència de la pandèmia, amb salutació inicial de l'alcaldessa, Marta Farrés, i la participació de la regidora de Salut, Sonia Sada.

"Demanem a totes les administracions que protegeixin les persones grans i el personal assistencial", apunta el manifest, que posa de manifest la situació complicada que viuen les persones que es troben tancades sense poder veure els seus familiars. El coronavirus, apunten, ha posat de manifest la situació de vulnerabilitat del col·lectiu, amb major impacte en els casos amb discapacitat i dependència.

Publicitat

"Demanem que es reprengui la programació i activitats, viatges i sortides, establint els protocols i mesures necessàries per a desenvolupar-les i gaudir-les amb total seguretat", afegeixen, posant sobre la taula el necessari contacte amb l'entorn. A més, demanen que a l'hora d'explicar els casos positius de coronavirus i els seus efectes sobre la població es tingui "més cura", donat que genera "angoixa, inseguretat i ansietat" entre les persones grans.

De la mateixa manera, es proposa que es mantinguin activitats via YouTube i altres tecnologies, donat que la música i altres activitats en viu a l'interior de recintes amb gent gran no es poden fer per seguir les mesures de seguretat. Esperen, a més, que aviat puguin tornar a gaudir de certes llibertats, donat que destaquen que la gent gran de les residències ja duu mig any confinada.

Publicitat