L’enllumenat de Barberà s’actualitzarà en dos anys

El Pla d’Enllumenat Públic de Barberà del Vallès ja està en marxa. Un avió va sobrevolar la matinada de dimarts tot l’àmbit municipal, en set passades, per complementar un estudi sobre les condicions lumíniques de la ciutat. Aquesta informació servirà per solucionar problemes de contaminació i actualitzar infraestructures, en un termini previst de dos anys.

“Ja fa temps que a Barberà hi ha la necessitat de fer canvis en l’enllumenat, que és antic. Per un tema de sostenibilitat es canviarà a tecnologia LED. Hem calculat que només amb l’estalvi de consum, es recuperarà la inversió en tres anys.”, avança l’alcalde del municipi, Xavier Garcés.

A més, el batlle destaca un altre dels propòsits del qual parteix el pla: “Un dels objectius bàsics serà millorar la seguretat de la ciutadania en desplaçaments nocturns. Que les ciutats siguin accessibles és, avui dia, un punt bàsic”. Hi ha punts de foscor als carrers que afecten la seguretat de les dones i aquesta és, per exemple, una mancança lumínica que es vol solucionar.

Les actuacions per canviar l’enllumenat, previstes de començar a l’abril i endarrerides per la pandèmia, estaven incloses en el pressupost d’aquest 2020. Començaran aquest any, tan bon punt estiguin enllestits els resultats obtinguts des de l’avió, que ja s’han verificat i són vàlids per als objectius previstos. El vol, que s’havia d’executar en nit de lluna plena, ha estat finançat amb fons municipals i subvencions externes.

