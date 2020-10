Xevi Ramón recorda l'últim gol del Sabadell a l'Espanyol fa 30 anys

Sabadell i Espanyol recuperen un derbi que feia 30 anys que no es jugava. La majoria de vegades s'han enfrontat a Primera Divisió (14) i només trobem dos antecedents militant a la Segona Divisió A. El primer es va disputar la temporada 62/63 i com a curiositat, va coincidir també a la 4a jornada, com ara, i acabaria amb victòria arlequinada gràcies als gols de Moya i Gilabert davant un Espanyol amb el sabadellenc Lluís Muñoz a les seves files. A la categoria de plata no es tornarien a creuar fins a la temporada 89/90.

Va ser l'11 de març de 1990, en plena recta final de la temporada 89/90, recordada per la sensacional primera volta del conjunt arlequinat dirigit per Lluís Pujol amb el sabadellenc Julià Garcia com a segon. Els Huguet, Albarrán, Saura, Xavi Aguado, Gallart, Endrino, Izquierdo, Villar, Andrés, Joan Barbará, Alcelay, Emilio, Campuzano o Ramón van fer xalar de valent l'afició sabadellenca i fins i tot es van crear expectatives de lluitar pels llocs de promoció a Primera Divisió. L'equip, però, va baixar el seu rendiment en el tram final del campionat i no va ser possible.

Contra l'Espanyol, un altre dels candidats, es van esvair gairebé totes les opcions amb un empat (1-1) insuficient. El Sabadell només va poder igualar 'in-extremis' el gol inicial d'Eloy Pérez amb un cop de cap de Xevi Ramón a les acaballes. Va entrar al camp en el minut 83 i marcava en el 87. El protagonista, ara president del Vilassar de Mar, ho rememorava gràcies a una curiosa anècdota: "Quan jugava al Futbol base del FC Barcelona vaig fer molts gols a l'Espanyol en diferents categories i l'entrenador Juanjo Díaz m'ho va recordar al final del partit, ja al vestidor: 'Ho sabia, quan t'he vist entrar al camp sabia que ens marcaries, com has fet sempre contra nosaltres', em va dir. Així va ser".

Publicitat

Francesc Xavier Ramón té un gran record de la seva etapa al Centre d'Esports. "Van ser unes bones temporades, sobretot la primera en què vam fer un gran grup al vestidor i ens van sortir partits espectaculars. Llàstima que al final no poguéssim arribar amb més benzina". Li va tocar viure també el polèmic pas del tècnic José Antonio Naya la temporada 91/92: "Podríem escriure un llibre d'aquest senyor. Sort que després va arribar el Julià Garcia i vam poder evitar el descens". Un descens, en canvi, que es va consumar la següent temporada 92/93. Ramón va marxar al Figueres en dues etapes i després de passar pel Premià es va retirar al Vilassar, l'equip del seu poble. Ara n'és el president i l'estadi llueix el nom del seu pare. "Estem molt arrelats al club i a mi m'agrada sobretot treballar en la parcel·la esportiva, estar amb els equips del club", diu.

El balanç dels enfrontaments entre Centre d'Esports i Espanyol a Sabadell ofereix 6 victòries arlequinades, 7 empats i 3 derrotes. El resultat més contundent va ser un 0-6 de la temporada 44/45. Les altres derrotes són un 0-1 la temporada 66/67 i el 0-2 de la 71/72 en un partit marcat per un monumental escàndol arbitral del col·legiat Sánchez Ibáñez. Els tres últims antecedents han acabat amb empat: 1-1 i 2-2 a Primera Divisió (86/87 i 87/88) i l'1-1 de fa 30 anys a Segona Divisió A. Aquest diumenge reprenen el derbi.

Publicitat