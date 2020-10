Sabadell recupera les fonts de les places Sant Roc i Catalunya

L’Ajuntament de Sabadell tornarà a obrir les fonts ornamentals després de sis mesos apagades, mesura que es va prendre en aplicació de les recomanacions sanitàries per evitar la propagació de la Covid-19. Les fonts ornamentals de la ciutat van quedar inoperatives arrel de l’estat d’alarma, tot atenent les mesures sanitàries corresponents.

El passat mes de març les fonts es van aturar, especialment aquelles en què els infants hi accedien per jugar, tot i que aquesta acció no fos permesa, sense complir les mesures de protecció necessàries. En aquest moment, donat que aquest perill ja no existeix, les fonts es tornen a posar en funcionament.

Abans de posar-se en marxa, es duran a terme les tasques preceptives de neteja i desinfecció, seguint el procediment habitual davant de períodes d’aturada.

