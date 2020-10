El Club de Tir, campió de Catalunya carabina BR-50

El passat cap de setmana, el Club de Tir va ser l'escenari de la celebració del Campionat de Catalunya de les modalitats de carabina BR50 i BR25, seguint el protocol Covid-19 per poder disputar amb seguretat tota la competició.

El vent va ser el principal enemic per als tiradors, que van veure com els seus resultats estaven condicionats a les inclemències meteorològiques. Pere Baseda es va proclamar campió de Catalunya amb varmit pesat BR-25 acompanyat de Francisco Quirós, subcampió. En la modalitat de BR-50, Pere Baseda es va pensar la plata i Jesús Alonso, bronze.

Publicitat

D'altra banda, en la modalitat per equips, el Club de Tir, format per P. Baseda, J. Alonso i J. Saornil es van proclamar campions de Catalunya amb varmint lleuger BR-50 i en la modalitat BR-25, amb el trident format per P. Baseda, F. Quirós i P. Font es van penjar la plata.

Publicitat