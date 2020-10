Hidalgo: "No som consistents durant 90 minuts"

Les reaccions del tècnic Antonio Hidalgo després de la derrota davant el Mirandés (0-2)

Valoració del partit: "Hi ha hagut dues parts diferents. A la primera meitat, en els primers minuts han trobat superioritats i hem tret el Grego, sense que això canviés la nostra idea. No han passat gaires coses a l'últim terç però en el tram final s'han endut el partit. No som consistents al llarg dels 90 minuts. A la primera meitat hem estat superiors amb pilota i sense però quan tu ets superior al rival ho has de traduir a l'últim terç.

Canvi tàctic amb Grego: "No tenim dos jugadors específics per aquesta posició, com són el Jaime i el Capó. I l'Aleix no s'acaba de sentir còmode i l'altre dia va estar a un bon nivell".

Quatre derrotes consecutives. Incidència en l'aspecte anímic: "Primer treballar i jo com a màxim responsable és trobar solucions i donar totes les eines als jugadors. De moment, les coses no surten, per tant, els hi haig de proporcionar més eines per atacar les últimes parts del part. Ara bé, ells han d'assumir aquesta responsabilitat perquè això és de tots i a partir d'aquí créixer, que ells són els protagonistes".

Missatge a l'afició: "Ho hem de traslladar al camp amb victòries i punts. Hem de canviar aquests errors que podem tenir i reforçar el que fem bé durant 70-75 minuts de partit bons però que tampoc ens acaben de donar –punts i victòries–. Les paraules ben sonants no serveixen de gaire".

