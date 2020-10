L'Albacete, pròxim rival del Sabadell, destitueix el tècnic Lucas Alcaraz

Fulminat. Les bones sensacions que va despendre l'Albacete a La Romareda davant el Saragossa tot i perdre en l'últim minut (1-0), no ha estat suficient i el Consell d'Administració ha decidit destituir al tècnic Lucas Alcaraz sense contemplacions. Ni la permanència 'in-extremis' que va aconseguir la temporada passada amb un triomf agònic al camp del Cadis han pogut salvar l'entrenador granadí, que en les últimes campanyes s'havia convertit en un especialista a evitar descensos.

Després de sumar només un punt en cinc jornades -un empat contra l'Oviedo a casa jugant molts minuts amb superioritat numèrica de dos jugadors- ha estat la seva condemna. El club manxec ja treballa intensament per trobar un substitut que debutarà el pròxim dissabte (16 hores) davant el Sabadell al Carlos Belmonte. Pacheta, l'ex de l'Elx que el va conduir a Primera Divisió la passada temporada, semblava el favorit, però mitjans d'Albacete han donat per fet l'acord amb el basc Aritz López Garai i s'assegura que aquest dimecres ja dirigirà la sessió del seu nou equip. Reus Deportiu, Numància i Tenerife han estat els tres clubs que ha entrenat a Segona Divisió A.

El canvi d'entrenador serà un hàndicap afegit, sobre el paper, pel Sabadell. Sempre es parla de revulsiu quan es produeix un relleu a la banqueta. El duel del dissabte al Carlos Belmonte, on el conjunt arlequinat mai hi ha perdut en competició de lliga, ja es considera una primera minifinal per fugir de la zona baixa de la taula. De moment, els jugadors d'Antonio Hidalgo han tornat a la feina amb una màxima motivació i convençuts de canviar la dinàmica negativa.

