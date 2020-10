Posar en contacte grans empreses amb pimes per impulsar la Indústria 4.0

La Fundació per la Indústria, amb la col·laboració d’Acció i el suport de Foment i Fepime, està promovent un programa per posar en contacte les grans empreses industrials que operen a Catalunya amb les pimes industrials catalanes. Es tracta d’accelerar accions i reenfocar l’economia per fer front a l’impacte de la Covid-19.

Schneider Electric serà la primera companyia que participarà en aquesta iniciativa. A partir d’aquesta primera experiència, s’està treballant perquè intervinguin en aquest projecte altres deu companyies tractores, que compten amb més de 1.000 empleats o facturen almenys 500 milions d’euros.

El programa pretén que les pimes industrials aprenguin i coneguin com s’ha implantat la tecnologia en grans empreses que ja estan en les primeres fases de la Indústria 4.0. El segon objectiu és que donin suport a la construcció de cadenes de subministrament d’arrels catalanes, on les pimes industrials agafin protagonisme, definint requeriments i estàndards que els permetin l’adaptació a la Indústria 4.0.

“Defensem la indústria com a creadora d’ocupació més estable. A més, si tens una indústria sòlida, es genera una cadena de valor i economia en el sector dels serveis”, assenyala Núria Aymerich, secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell i impulsora del programa. A més, s’està fomentant la Indústria 4.0, perquè la gran companyia explica a les petites empreses què poden fer per incorporar-se en aquesta nova fase tecnològica. “En alguns casos, les grans empreses i les pimes podran establir vincles de col·laboració”, indica Aymerich.

Schneider Electric, la primera

Aquest programa començarà el pròxim 26 d’octubre, de 16 h a 17.30 h, amb una jornada telemàtica amb la presència de la multinacional Schneider Electric. La sessió, que obrirà el president de la Fundació per la Indústria, Josep Roca, també comptarà amb una conferència de Núria Aymerich, titulada Liderar en la Indústria 4.0. Així mateix, hi intervindrà la directora de la Unitat d’Innovació Empresarial d’Acció, Àurea Rodríguez, amb la ponència ProAcció 4.0. Tancarà la jornada Xavier Armengol, de Schneider Electric, amb la xerrada Pimes i transformació digital, el paper del CEO.

La multinacional francesa també serà protagonista a la segona jornada, el 23 de novembre, i a la tercera, el 16 de desembre. Aquestes dues sessions, que també seran en línia, comptaran amb les intervencions de Josep Roca, president de la Fundació per la Indústria; Josep Albet, consultor expert en cultura empresarial i talent; Carles Miranda, coordinador d’Indústria 4.0 d’Acció; i Xavier Armengol, de Schneider Electric, que parlarà sobre l’accés remot a màquines i sobre els nous models de negocis gràcies a la tecnologia industrial.

