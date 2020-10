Reclamen el retorn de la pediatria al CAP de Can Rull

Veïns de Can Rull han penjat una pancarta al Centre d'Atenció Primària (CAP) del barri per reclamar el retorn del servei de pediatria. Ara per ara, i des de finals del mes de març, el CAP Concòrdia concentra l'atenció pediàtrica del nord de la ciutat. Així, els usuaris dels CAP Creu Alta, Nord i Can Rull s'han de desplaçar fins la Concòrdia.

"Tenim por que no torni la pediatria al nostre CAP, ens hi trobaran de front", ha assegurat el president de l'entitat veïnal, Juan Moreno, que avança protestes de cara a la setmana vinent, entre les que es contempla un tall de carretera. Segons Moreno, l'associació de veïns ha centralitzat més de 200 queixes reclamant la tornada del servei.

Publicitat

"És difícil aparcar a la Concòrdia, estem tenint moltes dificultats per arribar-hi", explica la Maite Ros, mare d'un nen de vuit anys. La Eva ho té encara més difícil: sense vehicle propi, ha d'agafar la L44, amb una freqüència de pas de 30 minuts. Amb tot, han decidit posar una pancarta a la façana del CAP reclamant a CatSalut el retorn del servei.

Publicitat