El 64 per cent dels cuers després de 5 partits els últims 25 anys s'han salvat

El Sabadell és el fanalet vermell de la Segona Divisió A en solitari i encara sense puntuar. Una situació no gaire habitual a la categoria després d'haver disputat 5 partits. De fet, s'han celebrat 6 jornades, però els arlequinats tenen un duel ajornat. Queda un món al davant -exactament 111 punts per disputar-, però tothom sap de les dificultats per remuntar posicions quan es comença malament. De totes maneres, els jugadors d'Antonio Hidalgo i els aficionats del Centre d'Esports es poden agafar a una sorprenent estadística: el 64 per cent dels cuers després de 5 jornades els últims 25 anys s'han salvat.

No deixa de ser curiós. L'estudi fet pel Diari de Sabadell engloba totes les temporades d'ençà que les victòries sumen 3 punts, per equiparar-ho a la situació actual. Un total de 16 equips d'un total de 25 que ocupaven l'última posició després de jugar cinc jornades (en un ventall d'1 a 3 punts) van aconseguir la permanència. Fins i tot amb certa comoditat en alguns casos. Per exemple, el Lleida 97/98 i 99/2000 va ser capaç d'arribar a una meritòria cinquena posició final, molt a prop dels llocs d'ascens a Primera Divisió. El llistat d'equips que van assolir la salvació després de començar al pou de la classificació el completen Sporting i Badajoz (temporada 98/99), Poli Ejido (01/02), Almeria (02/03), Màlaga B (03/04), Còrdova (04/05), Castelló (05/06), Las Palmas (07/08), Elx (08/09), Guadalajara (12/13, encara que va acabar baixant als despatxos), Mallorca (14/15), Nàstic (16/17), Albacete (17/18), Extremadura (18/19) i Oviedo (19/20).

Contrapunt negatiu

L'estadística optimista, però, també té un contrapunt negatiu. Si ens fixem en els cinc equips que en aquest últim quart de segle van arrencar la competició amb un '0 de 15' com el del Sabadell, van acabar baixant a Segona B. Els equips que van allargar més la ratxa negativa inicial van ser dos filials: Real Madrid Castilla (13/14) i Ath. Bilbao B (95/96) amb 7 derrotes consecutives. Fins a la jornada 8 no van puntuar amb un empat. Tots dos van perdre la categoria, però en el cas del club madridista va ser capaç d'arribar amb opcions de salvar-se i depenent d'ell mateix a l'última jornada, però una derrota a Múrcia el va condemnar. El club basc també va reaccionar i es va quedar a 4 punts de la permanència.

Écija (96/97), Tenerife (10/11) i Cartagena (11/12), en canvi, no van poder redreçar el seu mal inici i gairebé no van tenir opcions de salvació. El mateix Sabadell va experimentar una situació semblant la temporada 14/15. A la jornada 5, ocupava la zona de descens amb 4 punts juntament amb Mirandés (4), Racing (1) i Mallorca (1). Es van salvar els balears i burgalesos. La passada temporada, dels quatres últims també es va repetir desenllaç: dos van caure a la Segona B (Racing i Extremadura) i els altres dos van continuar a la Lliga SmartBank (Oviedo i Las Palmas). Veurem si el Sabadell és capaç de trencar a temps la dinàmica negativa i eixampla l'estadística dels cuers que aconsegueixen la permanència a final de temporada. El primer repte serà guanyar dimecres (21.30 hores) a l'Alcorcón, partit que es jugarà si es confirma el negatiu en les proves PCR dels jugadors del club madrileny, protagonista de la primera suspensió del futbol professional aquesta temporada per culpa de la Covid-19.

