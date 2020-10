"Hem demanat a la LFP que clariquifi el protocol per a aquestes situacions"

Risc de brot. Aquest ha estat el principal motiu que ha provocat la suspensió del Sabadell-Alcorcón que s'havia de disputar aquest dimecres (21.30 h) a la Nova Creu Alta en la setena jornada de la Lliga SmartBank. La Lliga de Futbol Professional va emetre un comunicat de matinada sol·licitant al Comitè de Competició l'ajornament pels casos de coronavirus detectats en el club madrileny -fins a 9 entre plantilla i cos tècnic- i aquest mateix dimecres s'ha confirmat la suspensió definitiva.

El director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, admet que "havia de passar alguna cosa grossa per arribar a aquest punt i ha passat. Han crescut el nombre de casos positius des del dissabte, quan es va suspendre el partit contra la Ponferradina, i ara la Lliga de Futbol Professional considera que hi ha un clar risc de brot. Així ens ho va transmetre als dos clubs abans d'emetre la nota oficial".

S'entén i accepta la decisió perquè primer de tot és la salut, però Batlle també subratlla que "hem demanat a la LFP que clarifiqui el protocol en aquestes situacions perquè pensem que s'aniran produint durant la temporada". De fet, segons el protocol unificat d'entrenament i competició, s'estableix un mínim de 13 jugadors disponibles per jugar. Tindria l'opció d'utilitzar futbolistes del filial o juvenil amb només cinc fitxes del primer equip si fos necessari. Uns paràmetres que el conjunt madrileny podia complir, però el problema, segons Bruno Batlle, és que "no s'ha pogut assegurar si podien sortir més casos positius en jugar-se en dimecres i davant el risc, s'ha optat per la suspensió. Si s'hagués jugat el pròxim cap de setmana, crec que s'hauria disputat el partit", afegeix.

Pel Sabadell significa un nou entrebanc en aquest complicat inici de temporada. "Nosaltres teníem moltes ganes de jugar perquè era una bona oportunitat de trencar la dinàmica negativa i començar a sumar punts, que és el que necessitem ara mateix. No ha pogut ser i ara ens hem de centrar en el partit de diumenge a Saragossa". Per cert, la ciutat aragonesa patirà un tancament perimetral a les pròximes hores, però això no afectarà el viatge del Centre d'Esports ni el futbol professional.

El vestidor arlequinat, encara que oficialment no s'ha produït cap manifestació, també ha encaixat molt malament la suspensió. Hidalgo i els seus homes estaven convençuts que era el partit per fes un pas endavant i ara, en canvi, es veuen amb dos partits pendents que s'hauran d'encabir en un calendari ja prou atapeït: els duels contra l'Almeria (de la primera jornada) i aquest davant l'Alcorcón. El Comitè de Competició haurà de plantejar les possibles dates als clubs.

