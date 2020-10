El Creu Alta Sabadell Handbol, l'últim a sumar-se a les suspensions per la Covid-19

Pluja d'ajornaments a l'esport de competició. Mentre el futbol territorial continua paralitzat pel decret de la Generalitat, les altres especialitats poliesportives també pateixen l'embat del coronavirus. Aquest cap de setmana s'han vist afectats fins a tres esports: waterpolo, voleibol i handbol. El Creu Alta Sabadell Handbol ha estat l'últim a sumar-se al capítol de suspensions per la Covid-19. Un cas asimptomàtic a la seva plantilla ha provocat l'ajornament del partit que havia de disputar aquest dissabte a Can Balsach davant el Palautordera. La plantilla haurà d'afrontar una quarantena preventiva. El mateix li ha passat a l'OAR Gràcia femení, que no pot jugar el seu partit contra l'Associació Lleidatana de la Divisió de Plata.

El Club Natació és l'entitat més afectada. L'equip masculí de waterpolo del Club Natació Sabadell ha vist cancel·lats els dos compromisos previstos, a Can Llong, contra el Navarra i l'Echeyde per un positiu a la seva plantilla. D'altra banda, el conjunt masculí de voleibol de Primera Nacional ha hagut d'ajornar el seu duel contra el CV Olot per idèntica circumstància. Un trasbals per l'equip de Jordi Fernàndez que havia començat amb força el campionat amb dues victòries. El femení, en canvi, serà un dels pocs que jugarà aquest cap de setmana a la pista del Manacor.

Publicitat

El calendari competitiu gairebé es redueix al debut del femení del Club Natació Sabadell-Astrapool aquesta temporada davant el Barceloneta (dissabte, 11 hores a Can Llong) i el futbol sala de categoria nacional, amb l'inici de la lliga de Segona Divisió B amb els primers partits del Club Natació Sabadell i l'Escola Pia, aquest any ubicats en subgrups diferents, a més del Grups Arrahona i Amics del Pou a Tercera Nacional que van començar fa dues setmanes. L'OAR Gràcia masculí també juga a Banyoles.

Publicitat