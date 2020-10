A punt per començar una lliga atípica de pronòstic incert

Dos mesos després d’iniciar la pretemporada més llarga, atípica i incerta, Club Natació Sabadell i Escola Pia debuten aquesta tarda a Salou (18 h) i Eivissa (15 h), respectivament.

Enquadrats en diferents subgrups –A i B–, nedadors i escolapis lluitaran per aconseguir classificar-se entre els quatre primers per així poder estar en disposició de lluitar pel play-off d’ascens. Sobre el paper, per plantilla i rivals, l’equip de Borja Burgos és un dels favorits per ser-hi, juntament amb Manresa, Mataró i Barceloneta: “La nostra idea és estar entre les primeres quatre places. Tenim moltes ganes de competir, després de tantíssims mesos sense fer-ho. Totes les jornades són importants i cada punt val or”, comenta el tècnic castellarenc.

A l’altra banda de la Gran Via, comparteixen el mateix desig, però són conscients de la dificultat del grup i de la renovació que ha viscut la plantilla.

El subgrup A, on hi haurà l’equip de Pedro Donoso, es preveu força més igualat, amb sis o set equips lluitant pels quatre bitllets més preuats: “És força més dur. Volem estar a dalt, és clar, sent coneixedors que tenim diverses cares noves. Hi confio, però ho haurem de demostrar setmana rere setmana.”, explica Marc Pagès, segon capità del conjunt escolapi.

En directe per ‘streaming’

Els primers que s’estrenaran seran els del carrer de Garcilaso, que s’enfrontaran a un recentment ascendit, però històric de la categoria, que es podrà seguir per streaming: “Compten amb gent experimentada i amb algun fitxatge de molta qualitat. Jugar a les Illes sempre vol un punt de concentració extra”, avisa Pagès.

Tres hores més tard, a Salou, i també per streaming (FCF), els nedadors es trobaran un vell conegut: “Han incorporat algunes peces, però el bloc principal ja el coneixem. Sabem els seus perills”, comenta Borja Burgos.

El derbi, a l’aire

Un dels plats forts de la lliga i de l’activitat esportiva sabadellenca és el derbi que any rere any genera més expectació. Enguany, però, la disputa d’aquest duel no està, ni molt menys, garantida. Tot dependrà del paper que uns i altres ofereixen durant aquests primers mesos de competició: “No hi dono cap importància. El derbi, si ha de venir, ja vindrà. Ara el que hem de fer és centrar-nos en la nostra lliga”, assegura el 8 de Can Colapi.

D’altra banda, però, Burgos reconeixia que “m’hauria agradat jugar-lo. Tot i la rebuda que vam tenir l’any passat, són partits de màxima exigència, de tensió, que amb aquest format tots hi perdem”, lamenta.

