Ramon Graells: "El futur de l'Acadèmia està assegurat"

Ramon Graells (Sabadell, 1957) és un home feliç: l’Acadèmia Catòlica, d’on ell és el màxim mandatari, celebra el seu 150è aniversari. Els dos pals de paller de l’entitat segueixen sent l’Agrupació Pessebrista i el Grup d’Esplai La Teranyina, tot i que en total hi ha 24 col·lectius diferents. Tanmateix, el futur de l’Acadèmia depèn d’aconseguir-ne més, encara que, segons Graells, el relleu generacional està garantit.

El 26 de desembre del 1870 es va crear l’Acadèmia Catòlica de Sabadell, ara ja fa 150 anys. Quina valoració feu la Junta Directiva de l’aniversari?

Creiem que té molt mèrit haver arribat als 150 anys. Es tracta de tot un esdeveniment tant per a nosaltres com per a la ciutat. Aquesta longevitat és gràcies a tota aquella gent que ha format part de l’Acadèmia i que l’han tirat endavant tot i els molts entrebancs que hi ha hagut al llarg dels anys. Cal fer un reconeixement a totes les persones que han fet possible aquesta fita, encara que algunes d’elles avui dia no hi siguin.

Quines etapes per les quals ha passat l’Acadèmia remarcaries?

Remarcaria sobretot la crema de l’edifici el 1936 a l’inici de la Guerra Civil, i després també faria èmfasi en la postguerra, quan l’Acadèmia va estar tancada durant vuit anys. Un altre punt clau és la visita al Papa de Roma als anys 80, així com el lliurament de la Creu de Sant Jordi a la nostra entitat el 1991 per part de la Generalitat, i el guardó a la millor entitat sabadellenca, el 1996.

Heu mantingut el llegat del fundador, el doctor Fèlix Sardà i Salvany?

L’essència del seu llegat encara és molt present. Els valors de l’entitat que ell defensava es mantenen avui dia. Parlem de l’ajut als altres i l’educació en els valors de tolerància i respecte.

Fareu algun acte de celebració?

Teníem prevista una sèrie de conferències, així com un acte institucional amb la visita de l’alcaldessa de la ciutat, el Sr. Bisbe i l’Abat de Montserrat. Fins i tot volíem fer una exposició commemorativa. Tanmateix, la Covid-19 ha aixafat els nostres plans. Per tant, no farem actes, però hem tret una revista especial sobre l’Acadèmia, i també us agraïm l’edició especial que ens heu fet al Diari de Sabadell.

Quin pes heu tingut a la ciutat al llarg de la història?

Hem sigut i som una entitat única a la ciutat i al país. Des de sempre hem tingut un pes específic molt important a Sabadell i hem sigut una referència per a moltes persones. Tenim 24 agrupacions i col·lectius que formen part de l’Acadèmia Catòlica, que es diu de pressa.

Quants socis té l’Acadèmia actualment? Hi ha relleu generacional?

Estem a la ratlla dels 200 socis, però creiem que podríem tenir-ne més. El creixement de l’Acadèmia en el futur implica augmentar el nombre d’entitats associades, que són el nostre valor afegit.

A més, he de dir que sí que hi ha relleu generacional. Almenys el 40% de persones que formen part dels nostres col·lectius són joves i això ens assegura que durarem molts anys.

L’Esplai La Teranyina ajuda que els nens i nenes aprenguin la cultura cristiana?

L’objectiu de l’Esplai és en realitat inculcar als infants els valors del respecte, la tolerància i el fet de saber conviure amb la resta de persones. Nosaltres respectem qualsevol mena de creença que tinguin les famílies, i el nostre objectiu és el de formar persones íntegres i felices. Així doncs, és un esplai molt demandat, ja que hi ha 157 infants i joves que formen part de La Teranyina, i tenim llista d’espera.

Quin futur augures per a l’Acadèmia?

Crec que el servei social que estem fent quant a cultura i lleure encara té molt de futur. Tenim totes les eines per acollir molts col·lectius i fem pràcticament el servei de l’administració pública. De fet, fins i tot, vam estar a punt de fer un menjador social, però finalment l’Ajuntament va optar pel Rebost Solidari actual. Dit això, en la meva opinió, encara ens queden molts anys de vida per endavant.

Quins requisits ha de tenir una entitat o col·lectiu per ingressar a l’Acadèmia?

Únicament cal que l’entitat sigui de benefici social, és a dir, que no tingui afany de lucre i faci un bé per a la societat.

L’Agrupació de Pessebristes és l’entitat més coneguda que teniu. Així i tot, aquest any no hi ha la tradicional exposició de pessebres a la vostra seu.

Estem una mica tristos, perquè la nostra intenció era mantenir aquesta exposició tal com s’ha fet durant molt temps. De totes maneres, el format actual és molt innovador i ens agrada molt la posada en escena. Els pessebres són la nostra senya d’identitat i cada any venien 22.000 persones a veure’ls. Ara la gent haurà de caminar una mica més per veure’ls als aparadors de les botigues de la ciutat.

Quines són les noves entitats que han entrat els últims anys?

Des del 2007 han entrat el Càmera Club, l’ACROS (Associació Cristiana Romanesa), la Cobla Contemporània, la Coral la Industrial, la Fundació Vicente Ferrer i la Sid Moskitia, l’Associació Tai Chi Taoista i l’Associació Guinea Bissau de Catalunya.

El 2007 vas entrar com a president, però en realitat fa més de 30 anys que estàs involucrat a l’Acadèmia. Quines són les teves funcions?

El meu deure és la coordinació general de l’entitat. Estic en contacte amb tots els nostres col·lectius i els ajudo en tot el que puc.

La Romeria és una jornada de pelegrinatge que feu cada any a Montserrat. De fet, vas començar a organitzar-la des del 2002. Què significa per a tu aquesta tradició tan antiga?

Significa mantenir una tradició devota del poble. De fet, la Romeria va començar a l’Edat Mitjana i ja hi havia peregrinacions a Montserrat. Nosaltres estem en la 125a Romeria i hem fet tot el possible per mantenir la tradició. Cada cop hi ha més joves que ens acompanyen en el camí. La Romeria del 2020 la vam fer pràcticament de casualitat el dia 8 de març, quatre dies abans del confinament.

Quan serà la Romeria del 2021?

Tenim reservat el dia 6 de març, però no tenim cap certesa que ho puguem fer per la pandèmia. De totes maneres, segur que alguns de la Junta Directiva ens ajuntarem per anar a Montserrat caminant, encara que no celebrem la Romeria.

Què significa per a tu l’Acadèmia Catòlica?

Per a mi significa ajudar els altres. Em sento molt identificat amb tots els valors que fomentem.

