A Gijón tornen a especular amb l'interès del Sabadell per Álvaro Vázquez

Encara no s'ha obert el mercat d'hivern -oficialment la data és el 4 de gener del 2021- i ja han aparegut els primers rumors entorn del Centre d'Esports. Un d'ells ja va sonar amb molta força en el mercat d'estiu i, de fet, semblava l'escollit fins que a última hora es va concretar la cessió d'Stoihkov. Es tracta d'Álvaro Vázquez, el davanter badaloní de l'Sporting de Gijón. El diari El Comercio de Gijón ha tornat a especular amb aquesta operació que té un tercer nom: el jove davanter de l'Espanyol, Víctor Campuzano.

Segons l'històric rotatiu asturià, l'Sporting torna a estar molt interessant a aconseguir Víctor Campuzano, un jugador que coneix molt bé el tècnic David Gallego, amb qui va coincidir al Futbol base espanyolista. Però la condició indispensable és la marxa d'Álvaro Vázquez, per tenir una fitxa lliure i alleugerir el límit salarial. De nou ha sorgit la possibilitat que el badaloní, amb contracte fins al 2022 amb l'Sporting, accepti una cessió al Centre d'Esports fins a final de temporada. És evident que no seria una cessió gratuïta, com passa amb el central Juan Ibiza (Almeria), però el club arlequinat disposa de marge per tancar una incorporació i ocupar així la fitxa pendent.

Álvaro Vázquez, 29 anys, ha participat en 15 partits d'aquesta temporada, però només un com a titular. En total ha disputat 247 minuts i ha marcat un gol. No compta amb la total confiança de David Gallego. Va destacar a l'Espanyol i va rebre una gran oferta del Getafe. Després de cinc anys i un breu pas per la Premier (Swansea), va tornar al seu club, l'Espanyol, on no va acabar de triomfar. Nàstic i Saragossa -10 gols la temporada 18/19- serien els seus equips abans d'acceptar l'oferta de l'Sporting.

'Ciclón' Ulloa, una altra opció

Des del club arlequinat impera un secretisme absolut sobre noms. Això sí, el director esportiu José Manzanera va admetre que es treballa a fons per reforçar l'equip i tot apunta que hi haurà un fitxatge com a mínim, que es podria ampliar a dos -en aquest cas seria necessària una baixa- si ho permet el límit salarial. La figura d'un 9 amb experiència és una de les opcions i també ha sonat en alguns cercles propers al club el nom de José Leonardo Ulloa, futbolista argentí que pertany al Rayo Vallecano. Un davanter de força i envergadura física que es va guanyar el sobrenom de Ciclón precisament per la seva empenta una mica descontrolada. Amb 34 anys, sembla a la recta final de la seva carrera, però la temporada anterior va marcar 6 gols amb el conjunt de Vallecas. Ara gairebé no té protagonisme: només algunes estones per completar 34 minuts.

Ulloa també estaria en la llista de possibles fitxatges d'altres clubs de la zona de perill, com el Castelló, on va militar fa alguns anys. On més va destacar va ser a l'Almeria, jugant a Primera Divisió. També va tenir un pas intens per la Premier a les files del Leicester -amb 6 gols va col·laborar en l'històric títol de lliga- abans de fitxar pel Rayo Vallecano. Caldrà veure per on van els trets de la direcció esportiva arlequinada en els pròxims dies. Cal recordar que després dels dos primers partits del 2021 davant Girona i Lugo per tancar la primera volta, hi ha un cap de setmana de descans (es jugarà només Copa del Rei) i el termini per fitxar acaba el 31 de gener. El Sabadell voldria haver lligat el possible fitxatge abans, per no perdre temps.

