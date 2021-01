Sabadell s’aferra a la Loteria del Nen per endur-se algun premi gros aquestes festes

Sabadell encara una tercera oportunitat aquestes festes nadalenques per no quedar-se en blanc. Després que els sortejos de Nadal i de Cap d’Any passessin de llarg de la ciutat, sense deixar-hi cap premi gran, la Loteria del Nen arriba aquest 6 de gener del 2021 com una nova esperança per a molts sabadellencs.

En aquest sorteig, les administracions de loteria han venut entre un 5% i un 10% menys que l’any passat. Però no és una notícia negativa, tenint en compte les previsions: “Comparat amb el que ens esperàvem al principi, no ha estat malament”, sintetitza l’Elià, responsable de l’administració 3 de Sabadell. Curiosament, explica, alguns números buscats aquest any contenien el 13, dia en què es va decretar l’estat d’alarma.

No hi ha tants sabadellencs que juguin al sorteig del Nen com sí que ho fan al de Nadal. Tot i això, la Carmina, de l’administració número 9, detalla que “la gent hi juga perquè hi ha més possibilitats de tenir un petit premi que en el de Nadal, encara que la quantitat sigui menor”. Hi ha alguns clients que també aprofiten el reintegrament d’altres loteries per comprar-ne un número.

Com funciona el sorteig?

El sorteig se celebrarà el dia 6 de gener al migdia, a les 12 h, al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat.

El premi que obté el número final és extret d’un altre bombo diferent, sent el primer premi de 200.000 euros per dècim, el segon de 75.000 euros per dècim, i el tercer premi de 25.000 euros per dècim. A diferència de la famosa Loteria de Nadal (la durada és d’unes tres o quatre hores aproximadament), la Loteria del Nen només requereix mitja hora per anunciar els guanyadors dels premis.

