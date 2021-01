La campanya de Nadal impulsa modestament l’activitat comercial

[Guillem Plans i Marta Ordóñez]

La campanya de Nadal en els comerços de Sabadell ha estat pitjor que l’any passat, però molt millor del que es podria esperar mesos enrere. Les associacions de comerciants de la ciutat estan satisfetes amb el consum que hi ha hagut durant les festes, tenint en compte el context pandèmic. “El conjunt de l’any 2020 és negatiu, però la valoració de la campanya és bona. Hem parat la caiguda lliure”, destacava Josep Balasch, president de l’Eix Comerç Creu. Hi coincideixen Josep Maria Porta i Jordi Obradors, des de Sabadell Comerç Centre: “No hi ha una sensació de bogeria, però les vendes han estat dignes”.

Vendes més espaiades

El consum ha estat “més espaiat que altres anys”, consideren comerciants de l’eix de Ca n’Oriac: les compres de Nadal van començar coincidint amb la campanya del Black Friday i es van impulsar durant el pont de la Puríssima. Tot i això, “sempre hi ha algun despistat que arriba l’últim dia a buscar els regals, d’altres que només enllesteixen els últims detalls”, explica Ana Soteras, comerciant de Ca n’Oriac.

De fet, el 5 de gener els carrers del Centre vivien un autèntic bullici de compradors que aprofitaven per preparar-se per a la nit més màgica de l’any. A banda de botigues, a les pastisseries també es generaven grans cues. I és que eren centenars els i les sabadellenques que van encarregar el tradicional tortell de Reis. Al carrer de l’Escola Industrial, per exemple, la cua era de més de 25 metres de llarg per aconseguir un tortell de la Pastisseria Sallés. Al carrer de Gràcia, el forn Carreras tenia una espera de 30 minuts i una cua de diverses desenes de persones.

