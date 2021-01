Tercera onada amb la ressaca de Nadal

La pandèmia empitjora arreu i Sabadell no se n’escapa. La tercera onada és una realitat i ha arribat en un moment en què els hospitals no s’han buidat de tots els casos de la segona, es preveu un increment de contagis durant el mes de gener i la Generalitat reconeix que les mesures que han entrat en vigor aquesta setmana només serviran per frenar el creixement de la corba, però no es preveu que la faci retrocedir. El Taulí podria anul·lar activitat quirúrgica la setmana que ve. I de fet, els experts aposten per ampliar les mesures.

Analitzant-ho fredament, les xifres mostren la gravetat de la situació. El nombre de contagis a Sabadell s’ha incrementat un 29% des del 15 de desembre fins al 4 de gener. I en la darrera setmana el nombre de pacients crítics ingressats al Taulí ha pujat un 25%.

“Les dades són dolentes i seran pitjors”, coincideixen els experts, com el cap d’Epidemiologia de l’hospital de Sant Pau i professor de la UAB, Xavier Bonfill, perquè encara no tenen en compte els contagis que s’hauran produït durant les festes de Nadal, que creuen que es notaran perquè reuneixen les condicions per augmentar la transmissió del virus: mobilitat, trobades entre diferents persones i espais tancats. La tercera onada agafa força en un moment en què l’economia trontolla i l’esperança l’aporten les vacunes –de moment de Pfizer-BioNTech i Moderna–, però que no tindran un efecte real sobre les dades, com a mínim, fins a l’estiu, en què Espanya preveu tenir un 70% de la població vacunada. Aquesta setmana, precisament, el Departament de Salut ha donat a conèixer que un 5,7 % de persones a les quals s’ha ofert la vacuna l’han rebutjat, una xifra que creuen que anirà a la baixa.

I als hospitals se suma un altre factor perquè “estan al punt de la saturació, tenim un personal sanitari cansat i cada nova onada és un repte per intentar salvar vides i donar la millor resposta”, explica el científic Salvador Macip, investigador de la Universitat de Leicester i de la UOC.

Es calcula que entre els primers contagis i el moment que es reflecteix un repunt a les dades han de passar uns 15 dies, per això es creu que la situació serà més crítica a partir de la setmana vinent, acumulant els possibles contagis de Nadal i Cap d’Any, tal com ahir mateix també va advertir el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

Falta personal

En aquest sentit, el cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, alerta que si aquest cap de setmana continuen creixent els ingressos a l’àrea de crítics, la setmana que ve s’hauria de començar a cancel·lar activitat quirúrgica. Ara hi ha 21 pacients ingressats a l’UCI, però Cervantes apunta que si se superen els 25, faltaran infermeres. “Si realment pugen els ingressos, hauríem de tancar activitat de quiròfan perquè es fessin càrrec d’aquests malalts en excés”, diu el cap d’Infeccioses sobre la infermeria. La manca de personal, sobretot d’infermeria, és una de les principals mancances que arrossega tot el sistema sanitari català des de l’inici de la pandèmia.

Cervantes remarca que a diferència de la primera onada, els llits i els respiradors no són el problema, ja que l’hospital disposa de fins a 80 llits de crítics amb l’edifici Frontal Gran Via i de l’hospital de campanya a la Pista Coberta d’Atletisme, que pot tenir fins a 225 llits.

Més restriccions?

Amb la previsió que els contagis vagin a l’alça en les properes setmanes, els experts consultats pel D.S. aposten per aplicar mesures més contundents. Bonfill creu “venen mesos durs” i que les restriccions que hi ha ara “s’hauran d’estendre en el temps i probablement ampliar” i, tot i remarcar que ningú té la vareta màgica, recorda que la primera onada es va revertir amb un confinament estricte. Des del seu punt de vista, “encara que frenem aquest embat n’hi haurà d’altres fins que no tinguem prou població vacunada”. En un sentit similar es pronuncia Macip, partidari que “com abans actues i més contundent ets, més curtes són les restriccions”.

Des de Sabadell, Manel Cervantes subratlla l’esforç que ja ha fet tota la ciutadania fins ara, tot i que no sigui suficient i preferiria saber amb precisió en quins llocs es produeixen més contagis prendre mesures de més precisió que permetin mantenir l’economia. L’infectòleg de l’hospital sabadellenc considera “el confinament total com a últim recurs. A Escòcia o al Regne Unit ho van fer a 800 casos d’incidència, aquí estem a 400”. El mateix Salvador Illa ho va descartar dijous i la consellera de Salut, Alba Vergés, va apuntar que no es preveu anar més enllà del confinament municipal. Des de l’àmbit econòmic, el confinament total tampoc sembla l’opció més plausible.

L’economista sabadellenc Joan B. Casas remarca que avui “no tenim la capacitat d’endeutament que teníem al març passat” i aposta per ajudes directes a les empreses. El president del Gremi d’Hostaleria de Sabadell, Jordi Roca, reclama “que ens deixin viure” i ajudes “per poder subsistir”. El sector cultural tampoc entoma la tercera onada amb bones perspectives. “Si ens redueixen l’aforament del 50% és inviable fer alguna cosa, ja és molt difícil ara treballar amb el perímetre municipal”, lamenta Pere Urpí, d’UiU Promotors.

Tanmateix, Manel Cervantes creu que s’hauria de prestar més atenció a utilitzar correctament la mascareta en ambients de confiança, sigui a casa o a la feina. Per Cervantes, les trobades familiars “òbviament” augmenten el risc de contagi, cosa que sobretot implica la seguretat que li dona a la gent estar en un lloc tancat, amb els seus familiars, amics o companys de feina. I amb l’arribada de l’hivern, cada dia és difícil mantenir les finestres obertes, clau per a una bona ventilació.

La variant britànica

A Catalunya, Salut ja ha detectat almenys un cas de la variant britànica de la Covid-19, coneguda així perquè és allà on es va detectar primer, però que ningú dubta que ja és a tot arreu. Al Taulí, de moment, no han detectat cap cas d’aquest tipus, més contagiós però igual d’agressiu. I Pfizer -BioNTech assegura a partir d’un estudi que ha fet amb la Universitat de Texas que han provat 16 variants de la malaltia i amb totes elles la seva vacuna segueix sent igual d’eficaç.

Des d’un altre vessant, el psicòleg sabadellenc Santi Perich creu que una tercera onada “pot afectar molt” emocionalment, i pot arribar a provocar una baixada de les defenses que, de retruc, facilitaria contraure el coronavirus. La raó és que “si ja parteixes de la base que vas amb por, hi ha un perill que baixis les defenses i llavors el sistema immunològic també baixa i estàs més exposat”. Per fer front als nous embats de la Covid, recomana cuidar-se a si mateix, fer esport, sortir i comunicar-se amb els altres encara que no sigui d’una manera presencial.

Publicitat