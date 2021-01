Doble derrota de l'OAR Gràcia en els partits pendents

Els dos conjunts de l'OAR Gràcia no han aprofitat els duels pendents per sumar punts. El masculí va caure a la pista d'un Sant Quirze (31-22) que no es va deixar sorprendre iva aconseguir els punts que li permeten emparellar-se amb l'Esplugues al capdamunt de la classificació. Amb arguments més convincents sobre el terreny de joc, el conjunt local va tenir el partit controlat des de l'inici (3-0).

La col·laboració defensiva dels kiris i el paper destacat d'Alejandro Sánchez a la porteria van ser elements claus que van provocar més d'un mal de cap al Gràcia en les possessions. La intermitència en el seu joc l'ha mantingut en el model de les últimes jornades, és a dir, de la brillantor a l'espessor, tot un contrast massa pronunciat per a fer front un Sant Quirze ben plantat i superior. El dimarts, a casa, el Gràcia estarà obligat a no fallar contra el Palautordera en l'altre partit que es va ajornar. Acabar amb la dinàmica de derrotes li és del tot necessari per no caure en zona de risc.

Reacció sense premi

El femení gracienc es manté un punt per sobre de la línia de descens després de la derrota contra La Roca (20-22), amb el qual completa la primera volta de la lliga. Oportunitat perduda, doncs, per agafar aire i obrir marge amb l'Almassora i el Lleidatana, a punt de trepitjar-li els talons. Per a La Roca, en canvi, injecció d'ànim en situar-se a la zona tranquil·la.

Decebedora la fase inicial de les verd-i-blanques atenent la importància dels punts en joc. Lentes en la circulació, previsibles, poc intrèpides i amb fatídiques pèrdues de possessió, han merescut que La Roca, més dinàmic i precís, aconseguís la contundent diferència del 4-10. El necessari temps mort ha donat pas a la millora del Gràcia, que ha pogut salvar part dels mobles amb paper destacat de Berta Prat en el parcial 6-2 (10-12 al descans).

Li ha costat perquè en l'aspecte ofensiu ha mostrat moltes mancances, però a base de treball defensiu i de recuperació de pilotes el Gràcia finalment ha atrapat La Roca (16-16). El goig ha quedat aviat sense alegria. El conjunt roquerol ha respost immediatament (17-19) i el Gràcia, que ha malbaratat a continuació tres ocasions d'or consecutives per posar-se per davant (dos 7 metres i un contraatac), ha canviat l'esperança per la desfeta perquè tot i tenir una última oportunitat (20-21) no ha pogut evitar que els punts s'escapessin de casa.

