Hidalgo: "Amb dos puntets més estaríem més a fora"

Les reaccions del tècnic arlequinat després de l'empat davant el Lugo (1-1)

Valoració del partit: "Penso que hem fet la millor primera meitat de l'any fent tot el que havíem preparat durant la setmana. Sabíem que ens pressionarien des de dins, però amb la superioritat del Boni –Boniquet– i l'Unda –Undabarrena– a esquena dels seus interiors ens ha servit per atacar espais i gaudir de situacions per posar-nos per davant. A la segona meitat, ens ha costat una mica més. Ells han posat moltíssima gent en atac, amb un joc més directe. Hem tingut ocasions molt, molt clares, però si no tanques el partit poden passar aquestes coses... L'àrbitre ho ha vist molt clar. Arribem a l'equador, amb un punt més, sent més competitius i amb més automatismes".

Equador de la temporada: "Com entrenador es pateix molt. Estic encantat amb els jugadors, tots creiem molt amb el que fem i això és la base de tot. Això és futbol i de vegades et toca guanyar o empatar a l'últim minut ... Hem de millorar aquest aspecte i intentar guanyar i si és de tres en tres, millor. Al principi ens va costar moltíssim, amb un 0 de 15 o 1 de 18. És difícil remuntar i està clar que l'equip ho ha fet- Hem de ser més consistents durant els 90 minuts i creure molt en el que fem. Amb dos puntets més estaríem més a fora".

Gol de Guruzeta: "La gent de dalt parlem de la confiança que ha de donar als jugadors. I són els jugadors qui han de donar confiança als entrenadors per fer-ho bé".

Pierre Cornud i Óscar Rubio: "El Pierre ens dóna moltíssim. Ha trigat més del normal en agafar conceptes. És diferencial i té un marge de millora. Ell ha d'anar al límit de la seva exigència per arribar a cotes majors. Respecte a l'Óscar, és impagable. És el jugador que tot entrenador vol tenir. Quan surt no para de córrer, competeix i entrena. L'has d'estimar i quan el rendiment és gran... Tenim una relació molt bona. I no juga cada setmana. Ens dóna moltíssim".

El pròxim partit, d'aquí a més d'una setmana: "Al Sabadell no ens podem relaxar en cap moment. No podem donar 3-4 dies perquè els jugadors vagin a casa. Hem d'anar al límit per competir com ho estem fent, que a mi m'agrada moltíssim".

