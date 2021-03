Ajuntament i Can Rull R.T. tanquen la polèmica del públic amb un compromís mutu

Tancat. En una reunió entre representants del Departament d'Esports i el president del Can Rull Rómulo Tronchoni, Carlos Murciano, s'ha arribat a un compromís mutu després del polèmic incident de diumenge passat a la Zona Esportiva Municipal de Can Rull, amb la presència de públic a les graderies incomplint el protocol anti covid. Les imatges no deixaven dubtes i van provocar una onada de reaccions d'indignació a les xarxes socials.

El club es va defensar argumentant que havia seguit totes les mesures de seguretat i es va veure desbordat per l'accés d'un nombrós grup de persones que van aprofitar un forat a la xarxa de la tanca perimetral de la instal·lació. La majoria eren joves que no utilitzaven mascaretes ni respectaven la distància de seguretat. L'Ajuntament va responsabilitzar el club com a organitzador del partit i va anunciar mesures. Finalment, aquest dimarts s'ha produït una reunió entre la regidora d'Esports, Laura Reyes, el tècnic Pere Carrasco, i el president del Can Rull R.T., Carlos Murciano, per aclarir els fets.

Murciano ha assumit la seva responsabilitat per controlar la situació a l'interior del recinte i trucar a la policia en cas que els espectadors no compleixen el protocol establert. D'altra banda, l'Ajuntament es compromet a solucionar el problema de la tanca trencada i evitar així situacions com la viscuda el passat diumenge en el partit de Tercera Catalana contra el Badia. Des del club sabadellenc han mostrat la seva satisfacció per l'acord i esperen que això quedi en un desafortunat incident aïllat. "Lamentem tot el que ha passat i demanem disculpes al futbol i la ciutat. La situació se'ns va escapar de les mans, però, en canvi, en tots els partits del futbol base el comportament va ser ideal i no haver-hi cap mena de problema", explica Carlos Murciano.

