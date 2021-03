Els problemes logístics trenquen el ritme de vacunació

L’aturada en la vacunació d’AstraZeneca del 15 al 24 de març per les sospites descartades després de generar trombosis i els retards en la distribució han provocat una frenada en el nombre de primeres dosis administrades a Sabadell. Concretament, del 16 al 22 de març –últimes dades disponibles al web Dades Covid de la Generalitat–, a Sabadell es van posar 297 primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19, el pitjor registre des de la setmana del 2 al 8 de febrer.

En canvi, del 16 al 22 de març es van administrar 3.246 vacunes de la segona dosi, que són un 170% més que la setmana anterior i no es van veure afectades. Amb el ritme actual de vacunació es necessitaria un any i dos mesos, fins al juny del 2022, per immunitzar la població de Sabadell, és a dir, que hagi rebut les dues dosis d’alguna de les quatre vacunes aprovades de moment: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, Moderna i Janssen.

Si el nombre de dosis administrades actualment es dupliqués, aquest temps es reduiria a mig any, de manera que els sabadellencs estarien immunitzats el proper mes de novembre. En canvi, agafant de referència la setmana del mes de març en què s’han posat menys unitats de la segona dosi, caldria fins al juny del 2024 per assolir la fita desitjada. Actualment, fins al 22 de març, 9.954 sabadellencs (5,76% de majors de 18 anys) ja han rebut les dues dosis del vaccí i estan immunitzats o a punt d’estar-ho, ja que l’efecte immunitari es dona pràcticament de forma immediata, segons la comunitat científica.

De moment la vacuna no s’administra als menors d’edat. En canvi, el percentatge de primeres dosis que ja s’han posat a la població és del doble, el 10,7%, a Sabadell, pràcticament la mateixa xifra que al conjunt de la comarca i a l’àmbit de Catalunya. Fins al 22 de març, 18.510 sabadellencs havien rebut la primera dosi de l’immunitzador. Fins ara, de persones residents a Sabadell, han rebut les dues dosis de la vacuna del coronavirus el 77% del personal de residències, el 72,4% de personal hospitalari, el 68,4% de veïns amb gran dependència.

Entre les persones de 80 anys o més, han rebut la pauta completa de la vacunació el 23,1% del total fins ara.

Els ingressats al Taulí tornen a incrementar

El Parc Taulí va començar el mes de març amb 94 persones ingressades per coronavirus, i a dia 26 en són 93. La tendència va a l’alça, després d’haver estat descendent, arribant a 70 persones ingressades per Covid-19 el 12 de març, xifra que no s’assolia des del setembre passat. El repunt d’hospitalitzats al Taulí de moment es nota a planta, on ara hi ha 13 persones més que a principi de març, mentre que a l’UCI en són 23, 14 menys en el mateix període de temps.

La corba de la Covid-19 torna a créixer aquests dies. El risc de rebrot s’ha enfilat a 430 punts i l’Rt, a 1,43. La darrera setmana a Sabadell es van diagnosticar 100 casos més que l’anterior.

800.000 dosis de Janssen, a l’abril

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va confirmar el passat divendres que Catalunya rebrà 800.000 dosis de la vacuna de Janssen a l’abril. Durant una visita a la planta de Reig Jofre a Sant Joan Despí acompanyada del comissari de Mercat Interior, Thierry Breton, la ministra ha afegit que la farmacèutica catalana començarà a produir el vaccí monodosi de Johnson&Johnson a mitjans de juny amb una capacitat màxima d’un milió de dosis diàries.

La vacunació, del 27 de desembre al 22 de març

Taxa de confirmats per setmanes

Així avança la vacunació

De moment, a Sabadell ja hi ha 9.954 persones majors de 18 anys que han rebut les dues dosis de la vacuna i seran les primeres immunitzades.

