Prova de vida del Sabadell a l'Anxo Carro (0-1)

Gran resposta. El Sabadell, quan estava amb l'aigua al coll, ha tornat a exhibir el seu característic esperit de supervivència des de l'arribada d'Antonio Hidalgo per aconseguir tres punts d'or a l'Anxo Carro amb un gol de Juan Ibiza en el minut 12. N'ha tingut prou davant un Lugo minvat pel 'virus FIFA' que gairebé no ha inquietat Mackay. Una autèntica prova de vida.

La suplència de Grego Sierra i la titularitat d'Edgar Hernández han estat les principals novetats a l'onze. El Sabadell ha sortit amb dubtes i ho ha pogut pagar molt car. Hugo Rama ha fet intervenir Mackay en el minut 3 i poc després, un greu desajust defensiu ha propiciat un xut de Campabadal que ha fregat el pal quan el porter gallec estava ja superat. Dos ensurts que han precedit... el gol arlequinat. Un servei de cantonada amb toc d'Adri Cuevas i centrada de Pierre Cornud ha acabat amb un cop de cap imperial de Juan Ibiza, superant tot el sistema defensiu local i l'estirada del porter Cantero. Un gol molt semblant al que va marcar l'eivissenc al Toralin de Ponferrada on es va guanyar 0-3. A més, el Sabadell ha guanyat tres dels quatre partits en els quals s'havia avançat en el marcador: Ponferrada, Tenerife i Las Palmas. Només el Rayo li havia remuntat.

Un bon presagi que es tornaria a repetir en un camp fins ara maleït, on no s'havia puntuat en les quatre visites anteriors. Hidalgo trenca totes les estadístiques negatives fora de casa. El Lugo, estabornit pel gol, ha trigat a reaccionar. L'única opció per empatar ha estat una doble rematada consecutiva d'Hugo Rama -rebutjada amb una mà providencial de Mackay- i Cristian Herrera fora. El conjunt arlequinat tenia el control del partit i ha fet el segon en una acció d'Héber Pena que s'ha aprofitat d'un xoc entre Cantero i Luis Ruiz. La intervenció del VAR, però, ha invalidat el gol, per una mà gairebé inapreciable i totalment involuntària del gallec en el rebuig previ. Les coses del VAR. Aquesta vegada ha jugat en contra.

El 0-2 hauria deixat pràcticament liquidat el partit. No ha estat així i es podia esperar una segona part de màxima pressió local i patiment arlequinat. Res d'això. El Sabadell, molt seriós, s'ha mostrat infranquejable i no ha permès les arribades per banda que podien propiciar centrades per Manu Barreiro a l'àrea. Ni una. Luis César Sampedro ha buscat un revulsiu absolut amb un quàdruple canvi inhabitual. Tampoc ha funcionat. Mai ha arribat la reacció del Lugo. S'ha trobat un Sabadell molt sencer, segur. Només li ha faltat sentenciar i això que ha gaudit d'ocasions per fer el 0-2. Héber Pena ha topat dues vegades amb el porter Cantero -ha tret dues mans espectaculars- mentre Guruzeta, substitut d'Edgar, tampoc ha encertat en dues rematades clares. L'entrada d'Aarón Rey encara ha donat més energia per buscar espais i el gallec ha protagonitzat fins a tres internades amb perill.

Just quan Sampedro havia fet el cinquè i últim canvi, s'ha produït la lesió d'Iriome que ha deixat el Lugo amb 10 homes durant més d'un quart d'hora. Semblava l'escenari ideal, però s'havia perdonat i ja se sap que a vegades això es paga. Hidalgo no volia sorpreses i ha solidificat una mica més el mig del camp amb la presència de Josu, Grego Sierra i Pedro Capó. S'ha patit, era inevitable, en accions a pilota aturada, però no es pot comptabilitzar cap ocasió del conjunt gallec a la segona part, que encadena la novena jornada consecutiva sense guanyar i comença a veure de prop el perill.

Pel Sabadell aquesta victòria, cinquena del curs fora de casa, és oxigen i podria acabar fora del descens en una jornada molt favorable. Els rivals directes han perdut punts i per fi el conjunt arlequinat ho ha sabut aprofitar. La pròxima batalla serà dimecres (19 hores) a la Nova Creu Alta davant el Girona. Toca trencar la mala ratxa a casa.

Fitxa Tècnica

Lugo: Cantero; Campabadal, Venancio, Alende, Luis Ruiz, Xavi Torres (Borja, m. 72), Cristian Herrera (Gerard Valentín, m. 64), Seoane (Pita, m. 64), Manu Barreiro (Chris Ramos, m. 64), Hugo Rama i Appiah (Iriome, m. 64).

Sabadell: Mackay; Óscar Rubio, Jaime Sánchez, Juan Ibiza, Cornud, Undabarrena, Héber Pena (Josu, m. 80), Xavi Boniquet (Pedro Capó, m. 87), Edgar (Guruzeta, m. 64), Adri Cuevas (Grego Sierra, m. 87) i Stoichkov (Aarón Rey, m. 64).

Àrbitre: Óliver de la Fuente Rascón (Comitè castellá-lleonès). Grogues: Venancio, Gerard Valentín; Jaime, Undabarrena. Vermella: Cornud (per doble amonestació, m. 93).

Gol: 0-1, minut 12: Juan Ibiza.

Incidències: Estadi Anxo Carro. A porta tancada.

