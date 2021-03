Ciutat i muntanya, cara i creu del turisme al Vallès per Setmana Santa

El sector turístic s’està recuperant a Sabadell i al Vallès Occidental, però ho fa a dues velocitats. El turisme rural ja ha reservat 9 de cada 10 llits –un 90%– per Setmana Santa. La previsió d’hotels i hostals a nuclis urbans, però, no supera el 15% d’ocupació, segons dades del Gremi d’Hostaleria i Turisme de Sabadell i Comarca. Mentre que els allotjaments rurals només tindran un llit disponible, hotels i hostals només en tindran un d’ocupat. Les vacances de Setmana Santa, però, “mai no han suposat una alenada d’aire” per al sector a Sabadell, sosté Jordi Roca, president del gremi. Tampoc ho havia de ser aquest any.

El turisme a la ciutat es mou per la celebració de grans esdeveniments esportius, viatges de negocis i estades familiars, segons fonts del sector entrevistades pel D.S. Sí que rep, però, la dimensió important del turisme a Barcelona: “Quan a Barcelona falten llits, el sector turístic de Sabadell rep aquests excedents”, subratlla Roca. Aquest cop, sense turisme internacional i uns hotels sota mínims a la capital catalana (un 15% d’ocupació, segons el Gremi d’Hotels de Barcelona), Sabadell no es podrà beneficiar del principal pol turístic de Catalunya.

Durant aquest període festiu, l’ocupació als allotjaments de la ciutat representa la meitat d’una Setmana Santa convencional. L’Hotel Arrahona té reservades només tres de cada deu habitacions. Durant la Setmana Santa del 2019, l’ocupació se situava al voltant del 60%, assegura Pilar Naranjo, cap de recepció.

En el cas de l’Hostal Ric –que hostatja principalment empresaris i autònoms–, ha anul·lat les quatre reserves per a aquests dies i no té cap allotjament programat, tot i que mantindrà les instal·lacions obertes pel turisme que vingui de pas. La seva ocupació actual és del 20%, 60 punts percentuals per sota del 2019. En el cas de l’Hotel Urpí, aquests dies tenen reservades el 20% de les habitacions. Altres anys, acollia el doble de turistes.

Recuperació moderada del sector

El sector, que ha estat un dels principals afectats per les limitacions en mobilitat i la cancel·lació de grans esdeveniments esportius, culturals i empresarials, ja camina cap a la recuperació. Des del mes d’octubre, la represa de l’activitat ha estat gradual i el febrer del 2021 el sector ja superava per primer cop els nivells pre-pandèmia, amb un creixement del 3%, segons dades de Pulso, del Banc Sabadell. Tanmateix, arrossega una motxilla d’onze mesos de caigudes que superaven el 90% interanual: “L’única forma de reprendre la normalitat és rescatar els esdeveniments empresarials i esportius”, sosté el president comarcal del gremi.

De fet, l’última setmana ha estat un punt d’inflexió en l’activitat d’hotels i hostals sabadellencs. Coincidint amb el Campionat d’Espanya de Natació que s’ha celebrat a la nostra ciutat, el sector turístic ha recuperat el pols amb ocupacions que han arribat al 80%. “Hem aconseguit nivells similars al ritme pre-pandèmia”, sosté Josep Urpí, propietari de l’Hotel Urpí. També l’Hotel Arrahona ha atret part d’aquests hostes i, del 23 al 28 de març, el 71% de les habitacions estaven reservades.

El 55% de restaurants, oberts

La Setmana Santa també suposa un respir per a la restauració. Segons una enquesta del gremi, el 55% de bars i restaurants de la ciutat obriran durant els festius. Dels locals que mantindran les portes obertes, un 38% ho fa aquest any per primer cop: “Ens ha de servir per recuperar el que no hem treballat i poder cobrir despeses”, sostenen. Sigui com sigui, comencen a veure la llum al final del túnel.

