El grau d'Infermeria de la UAB s'ampliarà a Sabadell

A Sabadell es cursarà el grau universitari d'Infermeria. La Generalitat s'ha compromès, davant del Consell Interuniversitari, a crear 600 places d'aquests estudis a Catalunya. Gràcies a això, l'oferta de la UAB s'ampliarà amb noves places a partir del curs 2022-2023, al Campus de Bellaterra. L'any següent, els estudiants de segon de carrera ja es traslladarien a la unitat docent del Parc Taulí, on ja s'imparteix Medicina.

El rector de la UAB, Javier Lafuente, explica en aquest diari que la Generalitat ha adquirit el compromís d'ampliar l'oferta del grau d'infermeria "perquè són conscients de la manca de places públiques" d'aquests estudis a Catalunya. Ha assegurat que, si no hi ha un canvi de Govern que anul·li el compromís, la universitat disposarà d'algunes d'aquestes 600 places a partir del curs 2022-2023 i les repartirà entre Sabadell i l'hospital Germans Trias i Pujol.

El primer any del grau d'Infermeria de la UAB, tal com passa amb Medicina, s'ofereix al campus de Bellaterra. Posteriorment, els estudiants es reparteixen per diferents unitats docents hospitalàries on aprofundir en l'aprenentatge pràctic, entre les quals hi haurà el Taulí.

Infermeria a l'Artèxtil?

L'Ajuntament, el Taulí i la direcció de la UAB continuen apostant perquè l'Artèxtil es remodeli i pugui allotjar el grau d'Infermeria. Lafuente, però, insisteix en què falten fons per poder rehabilitar l'equipament. "Equips de l'Ajuntament i de la universitat treballen per aconseguir-los", apunta. No descarta sol·licitar els fons europeus Next Generation.

En qualsevol cas, de cara al curs 2022-2023, Lafuente dubta que l'Artèxtil estigui habilitat per tal d'acollir les noves places ofertades a Sabadell.

