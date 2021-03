El doblet d'Stoichkov tampoc serveix per guanyar a la Nova Creu Alta (2-2)

A mitges. El Sabadell continua encallat en els empats a casa i el doblet d'Stoichkov tampoc ha estat suficient per superar un ambiciós Girona que ha estat superior en moltes fases del partit. Els arlequinats tornen a la zona de descens.

Aarón Rey va ser l'única novetat a l'onze d'Hidalgo respecte al partit de Lugo, en detriment d'Adri Cuevas. El tècnic arlequinat pretenia sorprendre la defensa gironina amb el trident Aarón-Stoichkov-Heber, tres jugadors dinàmics i capaços de desequilibrar en l'u contra u. D'entrada, la possessió va tenir color visitant (groc en aquest cas) amb dues arribades de l'exarlequinat Enric Franquesa per banda esquerra, però el Sabadell va respondre amb una genialitat d'Stoichkov, aprofitant una greu errada de Bernardo per superar Juan Carlos signant una espectacular vaselina i el seu setè gol de la temporada. Màxima efectivitat de l'equip arlequinat, que feia 4 partits que no marcava de jugada a la Nova Creu Alta.

El guió del partit no va canviar. De fet, es va accentuar el domini visitant que va arribar a ser aclaparador en alguns moments. El Sabadell gairebé es limitava a defensar-se, com podia. Sense pilota pateix moltíssim, ja ho sabem. Només l'extraordinària actuació del trident Óscar Rubio-JaimeJuan Ibiza i una aturada galàctica de Mackay davant una rematada de Manu Sáiz van evitar l'empat. Curiosament, s'hauria pogut passar perfectament de possible 1-1 al 2-0 en la segona arribada arlequinada a l'àrea visitant: gran assistència d'Stoichkov a Aarón Rey i el xut creuat del gallec va topar amb el pal esquerre. No té sort de cara a porteria. I del possible 2-0 s'ha passat a l'1-1 real en l'únic desajust defensiu local que va aprofitar Gumbau per superar Mackay. Semblava que el Sabadell arribaria tocat al descans, però encara hi ha hagut temps perquè la ruleta russa girés una vegada més, amb una doble maniobra d'Aarón Rey que ha culminat Stoichkov amb un xut ajustat per fer el 2-1.

L'efecte psicològic del segon gol del gadità va quedar anul·lat a l'inici de la represa amb un penal de VAR de Jaime a Sylla que Samu Sáiz va convertir en l'empat. Sobre la gespa ja estava Adri Cuevas, substitut d'Edgar. Hidalgo tractava de donar consistència al mig del camp. El Sabadell va respondre amb dues bones aproximacions d'Stoichkov i Adri, però la reacció no va tenir continuïtat. De fet, el partit es va inclinar clarament del cantó gironí, sobretot per la feina espectacular de Samu Sáiz, qui va fer lluir Mackay amb una canonada en el minut 73. El conjunt arlequinat es va veure obligat a treure aigua davant la iniciativa d'un Girona ambiciós que va sotmetre el Sabadell en moltes fases de la segona part. Stuani es va afegir a l'atac visitant mentre Hidalgo va apostar per Guruzeta i el retorn de Néstor. El conjunt arlequinatva va acabar tancat, defensant el punt, però en l'última acció del partit un xut mossegat d'Undabarrena gairebé significa el 3-2. S'ha consumat el vuitè empat consecutiu a la Nova Creu Alta que tornarà el conjunt arlequinat a la zona de descens.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Mackay; Ó. Rubio, Jaime, Juan Ibiza, Josu, Undabarrena, Héber Pena (Victor, 60'), Xavi Boniquet (Grego Sierra, 92'), Edgar (Adri Cuevas, 46'), Stoichkov (Guruzeta, 79') i Aarón Rey (Néstor, 79').

Girona: Juan Carlos; Arnau, Bernardo, S. Bueno, Franquesa, Gumbau (Terrats, 72'), Monchu (Stuani, 81'), Yan Couto, Sylla, Samu Sáiz (P. Moreno, 87') i Cristóforo (Kebé, 72').

Àrbitre: Francisco José Hernández Maeso (Comitè extremeny). Grogues: Boniquet, Edgar, Ó. Rubio, Yan Couto, Bernardo, Monchu, Kebé.

Gols: 1-0, m. 8: Stoichkov; 1-1, m. 44: Gumbau; 2-1, m. 45: Stoichkov; 2-2, m. 51: Samu Sáiz de p.

Incidències: Nova Creu Alta. A porta tancada.

