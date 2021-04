Hidalgo compleix els dos anys a la banqueta amb la permanència "gravada a foc al cap"

Va asseure's a la banqueta per primera vegada un 7 d'abril del 2019. Havia arribat, després de rescindir un any de contracte amb l'AEK Larnaka xipriota, el 2 d'abril per substituir Kiko Ramírez i intentar evitar, amb només 7 jornades, una situació caòtica. Antonio Hidalgo no va poder dir que no. Era un repte majúscul i molt arriscat. Podia sortir malament i comprometre el seu futur com a entrenador. Però va acceptar. Com repeteix moltes vegades, "és l'equip de casa i em sento orgullós de ser un arlequinat més". Va perdre el seu primer partit a Badalona (2-0) i el Sabadell s'enfonsava en el penúltim lloc de la taula de Segona B. La permanència, i fins i tot la continuïtat del club, estaven en perill.

El mateix Hidalgo va reconèixer, després dels primers 20 minuts d'aquell primer partit, que "això serà molt difícil". L'equip havia caigut en picat i tenia l'autoestima per terra. De totes maneres, en el mateix partit va oferir símptomes de millora i ja es va veure molt clar quina seria la seva aposta tàctica: els tres centrals. Amb comptades excepcions, aquest ha estat el segell d'Hidalgo. Ni en els pitjors moments ha renunciat.

Tres victòries agòniques a la Nova Creu Alta -davant Lleida, Castelló i Ejea- i el mític 0-2 a Olot van permetre esquivar el desastre de la Tercera Divisió i el Sabadell fins i tot va acabar en 12a posició amb 45 punts. La salvació va ser l'impuls cap a una temporada històrica, la 19/20. També atípica per l'afectació de la pandèmia i un play-off exprés. La contundent derrota a casa davant el Castelló en la primera jornada només va ser un entrebanc en una temporada gairebé perfecte. Els arlequinats van liderar la taula en 11 de les 28 jornades disputades fins a l'aturada per la Covid-19. Van acabar tercers, superats pel Castelló i el Barcelona B.

Després de molts dubtes sobre el desenllaç de la temporada, va arribar el tram més decisiu a Marbella, amb eliminatòries directes a porta tancada. Onze dies inoblidables que ja han passat a la història amb les dramàtiques tandes de penals contra el filial de l'At. Madrid i Cultural Leonesa i el triomf de l'ascens davant el Barcelona At. (2-1) remuntant un advers marcador. Sense la celebració que mereixia la gesta, però Hidalgo havia aconseguit passar gairebé de Tercera a Segona Divisió A en poc més d'un any.

Ara el repte encara és més gran. De fet, el tècnic ho va deixar molt clar després de l'empat de dimecres passat contra el Girona. "Tots sabem la responsabilitat que tenim i jo, com a entrenador, tinc gravat a foc al cap l'objectiu de mantenir-nos a la categoria. Hi penso les 24 hores del dia". Davant clubs amb pressupostos que quadrupliquen l'arlequinat, el Sabadell lluita per continuar el futbol professional. Aquest diumenge Hidalgo i els seus homes tenen una altra batalla crucial a Butarque davant, precisament, un dels monstres de la categoria com el Leganés. Si el tècnic se'n surt i aconsegueix la permanència, tancaria un cercle virtuós per emmarcar.

Els números d'Hidalgo

En la competició de lliga: 67 partits; 25 victòries; 18 empats; 24 derrotes.

Play-off d'ascens: 2 empats (amb victòria als penals) i 1 victòria.

Cal afegir: 2 eliminatòries de Copa del Rei i 1 eliminatòria Copa Federació.

