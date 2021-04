Pas endavant per construir el Pavelló dels Merinals, l’Escola de Música i els jutjats

Un pas més per tirar endavant els projectes per construir el nou Pavelló Poliesportiu dels Merinals, l’Escola de Música i els nous jutjats. En aquest ple del mes d'abril, l'equip de Govern donarà compte de l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial Urbanístic per impulsar l'adequació dels terrenys on es construiran aquests equipaments.

L'espai per construir el poliesportiu, tal com fa constar la modificació que ordena els usos dels terrenys, estarà ubicat en una zona delimitada pels carrers d’Hongria, de Malta, de Finlàndia i l’espai verd davant del carrer del Regne Unit, al barri dels Merinals. Està previst que tingui una superfície de 5.124 m2 i serà el cinquè equipament municipal cobert (després del Pavelló d’Esports, els del Nord i el Sud, i Cal Balsach). A més, a la finca hi ha també una reserva de 15.462 m2 per a la implantació futura d’un institut de secundària i batxillerat.

El segon solar és l’illa delimitada per les avingudes de Francesc Macià, dels Paraires de Lluís Companys i la via Augusta, que actualment s’utilitza com a aparcament improvisat de vehicles. En aquest espai, de 15.844 m2, es podran desenvolupar els projectes de la futura Escola de Música i Conservatori, així com el nou edifici dels jutjats.

