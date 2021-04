Tornem al confinament comarcal aquest divendres

El confinament comarcal torna aquest divendres, 9 d'abril, tal com ha decidit el Procicat davant de l'augment de contagis registrat en les darreres setmanes. Una mesura que ja no permetrà que les bombolles de convivència puguin desplaçar-se per tota Catalunya, una mesura que ha estat vigent des del 15 de març i durant la Setmana Santa.

El número d'ingressats als hospitals i a les UCI per covid va en augment en els darrers dies i les previsions apunten a un empitjorament dels indicadors de la i a un increment de casos, amb els efectes que pugui tenir la Setmana Santa.

De fet, aquest dimecres ja s'ha notificat un increment de positius, després de dies de xifres més baixes per l'efecte dels festius, quan habitualment hi ha menys diagnòstics. El Procicat es reunirà d'urgència cap a les 14 h i està previst que hi hagi una roda de premsa aquesta tarda per informar sobre els canvis.

Ampliem informació en els pròxims minuts.

