L'OAR Gràcia masculí frega la permanència i el Creu Alta haurà de seguir lluitant

Gairebé fet. A cinc jornades per la conclusió, l'OAR Gràcia ja frega la permanència després de l'empat (36-36) a la pista del Sant Esteve Sesrovires. Ara mateix es troba vuit per sobre de la línia del descens. Per aconseguir-lo va haver de remar de valent a la segona part, sobretot a última hora, després que el Sant Esteve trenqués el partit en transformar el 18-18 del descans en el 25-20 al minut 8 de la represa.

Els posteriors intents graciencs no acabaven de fructificar i semblava abocat a la derrota quan encarà la recta final a distància del rival (33-29). L'esforç li va permetre atrapar-lo gràcies als dos últims gols aconseguits per Arnau Soto que van tancar un enfrontament de clara superioritat atacant sobre les defenses. La pròxima jornada es podria certificar de manera matemàtica la continuïtat a la categoria després d'una temporada complicada amb moments delicats. Cesc Borrell ha estat revulsiu.

Per la seva banda, el Creu Alta Sabadell haurà de continuar remant per signar la permanència. Tenia una bona oportunitat d'obrir escletxa amb un rival directe com l'Handbol Terrassa, però el conjunt terrassenc es va emportar la victòria en el derbi (35-27). La primera meitat va ser força igualada, amb alternances, i un ajustat 15-14 al descans. A la segona part, però, els arlequinats van patir un bloqueig absolut que va aprofitar el Terrassa per distanciar-se fins a 9 gols. No va haver-hi reacció i es va consumar una derrota que deixa el conjunt de Sergi Cifré 3 punts per sobre de la zona de descens que marca el H. Banyoles.

Mantenir aquest avantatge serà vital en les últimes jornades per evitar un excessiu patiment final. L'antepenúltim lloc sembla que no serà sinònim de possible descens com s'havia comentat. Segons la normativa federativa, només baixen dos equips. Si cauen dos catalans de Plata (Bordils i Sant Martí tenen possibilitats) i no en puja cap a l'inrevés, la Federació es trobaria amb 16 equips catalans a Primera Nacional la pròxima temporada i hauria de decidir la seva configuració.

Publicitat